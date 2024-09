Trump: ez az utolsó próbálkozásom

Az idei elnökválasztás lesz zsinórban a harmadik, amelyen a most 78 éves Trump részt vesz a republikánusok jelöltjeként. A Sinclair Media Groupnak adott interjújában arról kérdezték, hogy elképzelhetőnek tart-e egy újabb indulást abban az esetben, ha veszít a demokrata Kamala Harrisszel szemben. „Nem, nem hiszem. Azt hiszem… ennyi lesz” – fogalmazott Trump, hozzátéve, reméli, hogy novemberben „nagyon sikeres” lesz. Az amerikai törvények tiltják, hogy az elnökök két ciklusnál többször legyenek hivatalban, így Trump 2028-ban akkor sem indulhat, ha most győz. Donald Trump mondatai azért is érdekesek, mert csak ritkán hozza szóba a választási vereség lehetőségét, ugyanakkor négy napon belül ez a második alkalom, hogy erről beszélt. Legutóbb az Izraeli-Amerikai Tanács csütörtöki rendezvényén vetette fel a vereség lehetőségét, azt sugallva, hogy az esetleges veresége részben a zsidó szavazók hibája lenne. Arra, hogy egyes zsidó származású szavazók Kamala Harrisre szavaznának, azt mondta, hogy „egyszerűen nem érti”, majd hozzátette, hogy minden erre vetemedő embernek „meg kellene vizsgálni a fejét”. Mindez egy antiszemitizmus ellen küzdő rendezvényen hangzott el... A CBS vasárnap közzétett közvélemény-kutatása szerint országosan Kamala Harris 52:48 arányban vezet Trump előtt, a kulcsfontosságú, billegő csatatérállamokban (Arizona, Georgia, Michigan, Észak-Karolina, Nevada, Pennsylvania és Wisconsin) pedig 2 százalékpontos a demokrata jelölt előnye.

(hvg, Portf., ú)