Több százan tüntettek Haitin a Trump ellen

Port-au-Prince | Több százan vonultak a haiti fővárosban, Port-au-Prince-ban lévő amerikai nagykövetség épülete elé csütörtökön, hogy így tiltakozzanak a Donald Trump elnöknek tulajdonított, a többi között a karibi országot is sértő kijelentései ellen - jelentette az EFE spanyol hírügynökség.

A tüntető haitiak a szigetország kormányától azt követelték, utasítsa ki az amerikai nagykövetség ügyvivőjét, amennyiben Trump nem hagyna fel az államuk elleni "agresszióval".

"Az Egyesült Államok mindig is rasszista és diszkriminatív politikát folytatott országunkkal szemben. Felháborító, hogy most ilyen formában, nyíltan az amerikai elnök is megszólalt" - mondta egy aktivista az EFE szerint.

Amerikai sajtójelentések szerint a múlt héten Donald Trump elnök a bevándorlás reformjáról a Fehér Házban törvényhozókkal tartott egyeztetésen a Haitiból, Salvadorból és afrikai országokból érkező bevándorlók szülőföldjét "pöcegödör országoknak" nevezte, s hozzátette, hogy inkább az észak-európai Norvégiából kellene bevándorlókat fogadni. Az Afrikai Unió, illetve egy sor ország, köztük Haiti is, sértőnek minősítette a Trumpnak tulajdonított kijelentéseket és magyarázatot követelt. Az amerikai elnök később cáfolta, hogy ilyen kifejezést használt volna.

A haiti szenátus csütörtökön Trumpot bíráló nyilatkozatot tett közzé. "A szenátus emlékeztet arra, hogy a Haiti Köztársaság nem tűri a megaláztatást mióta az ország alapító atyái fellázadtak a rabszolgaság, a gyarmatosítás és a rasszizmus ellen, s megmutatták a világ elnyomott népeinek a szabadsághoz vezető utat" - olvasható a dokumentumban, amelyben a képviselők tiszteletet követeltek országuknak, illetve "taszítónak, sértőnek és rasszistának" minősítették az amerikai elnök által állítólag használt szavakat.

A haiti ellenzéki erők január 22-re tömeges tiltakozó akciókra szólítottak fel a fővárosban.