Szombat délután tartották a 29. Budapest Pride-ot

A szivárványos zászlókat lobogtató menet a Podmaniczky utcából indult a Bajcsy-Zsilinszky út, Andrássy út, Hősök tere útvonalon a Városligetbe, a Vajdahunyad vára előtti zöld területen felállított színpadhoz. Beszédet mondott Karafiáth Orsolya, a rendezvény házigazdája, és Szekér Gergő frissen coming outolt énekes is.

A Hősök terénél állt pár ellentüntető, Budaházy György és a Magyar Önvédelmi Mozgalom transzparensekkel, őket rendőrsorfal zárta el a vonulóktól.

A demonstrációt támogató országok magyarországi külképviseleteinek munkatársai egy „Diplomats for pride” feliratú molinó mögött meneteltek. Ahogy tavaly, így idén is a demonstrálókkal tartott David Pressmann amerikai nagykövet és Karácsony Gergely főpolgármester is.

(Telex, MTI)