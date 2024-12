Szíria a szakadék szélén – újabb milliós menekülthullám fenyeget

A lázadók tovább folytatják a kormányerők elleni offenzívájukat. S ha ez nem volna elég: az iszlamisták olyan gyorsan törnek előre, hogy a szíriai orosz katonai bázisok is végveszélyben forognak – akár csúcsfegyverek is juthatnak a dzsihádisták kezére...

Ellenállhatatlan iszlamisták

Az Élelmezési Világprogram (WFP) vészhelyzeti koordinációért, stratégiai elemzésért és humanitárius diplomáciáért felelős igazgatója arról beszélt egy pénteki, genfi sajtótájékoztatón, hogy a november 27-én váratlanul elindult iszlamista támadás és az azt kísérő erőszakhullám miatt már 280 ezer ember kényszerült elhagynia otthonát. Ha a helyzet a továbbiakban is így alakul, akkor ez a szám elérheti a másfél milliót is. Samer Abdel Jaber hozzátette, a szíriai helyzet már az eszkaláció előtt sem volt könnyű, így most egy, már meglévő válságra rakódik rá egy újabb.

November 27-én a szíriai ellenzéki erők, élükön a Tahrir al-Sam (HTS) dzsihádista csoporttal, váratlan offenzívát indítottak Aszad elnök kormányerői ellen. Alig 10 nap leforgása alatt elfoglalták a 2 milliós Aleppó városát, csütörtökön az 1 milliós Hamát, pénteken pedig már az 500 ezres Homsz kapujában vannak. Ráadásul az Egyesült Államok által támogatott szíriai kurdok az Eufráteszen átkelve pénteken ellenállás nélkül elfoglalták a kelet-szíriai Deir el-Zor városát. Ez egy hét alatt már a harmadik nagyváros, amely kikerült Bassár el-Aszad elnök irányítása alól az északi Aleppó és a központi Hama után. Ez megnyitja az utat a várostól nyugatra fekvő olajmezők, valamint Palmira és Damaszkusz felé is. Ha az említett Homsz is elesik, akkor a dzsihádisták szintén a 3 milliós fővárosra vethetik magukat, annak minden elképesztő következményével együtt…

Ez a rezsim halott

Abu Mohammad al-Dzsoláni, a lázadókat irányító fő csoport, a Hajat Tahrir as-Sam (HTS) vezetője azt mondta:

Jogunk van minden rendelkezésre álló eszközt felhasználni e cél eléréséhez. A rezsim vereségének magjait már elültettük. Bár az irániak megpróbálták feléleszteni, időt nyerve neki, később pedig az oroszok is támogatták. De az igazság továbbra is az: ez a rezsim halott.

Ennek oka, hogy az országot 2011 óta terrorizáló, polgárháborút kiváltó Aszad-rezsim egyszerre veszítette el három támasztékát: Oroszországot (az ukrajnai háború elvonta az energiáját) a síita Hezbollahot (Izrael az utóbbi hetekben gyakorlatilag felőrölte) és Iránt (szintén Izrael csapásaianak terhét nyögi).

Menekülhetnek az oroszok is

Vagyis katasztrofális a helyzet Szíriában, nemhogy a kormányerők összeomlását láthatjuk, de az orosz bázisok is veszélybe kerültek. Már a haditechnikát menteni is nehéz ezen a ponton, modern orosz fegyverek juthatnak terroristák kezébe – írja Oroszország egyik legbefolyásosabb katonai bloggere, egy veterán vadászpilóta a Telegram-csatornáján.

A szír ellenzék nagy mennyiségben használ drónokat, melyek jelentősen csökkentették az orosz légierő erőfölényét. Az orosz katonai blogger megjegyzi: Oroszország legfontosabb szíriai légibázisa, Khmeimim nagy veszélyben van, mivel nincs többlépcsős védelme, csupán olyan épületekből áll, melyeket drónokkal, tüzérséggel könnyűszerrel le lehet rombolni. Úgy véli, a lázadók simán lőhetik a Khmeimim légibázist, ahonnan az oroszoknak nincs is hová visszavonulniuk. Lassan az összes reptér Szíriában a lázadók kezére kerül, már csak két tartalékbázis van a kormányerők kezén. Szerinte hasonló a helyzet Tartúszban is, ahol orosz tengerészeti bázis van. A bázisok orosz személyzetét ugyan ki lehet menekíteni, de a nehézfegyverek maradnak…

(Portf., Npsz, hvg, PrivB.)