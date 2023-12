Romániában két nacionalista párt is parlamenti képviselethez juthat

Az INSCOP közvélemény-kutató által november 20. és 27. között, telefonos módszerrel végzett felmérés adatsora szerint továbbra is a Marcel Ciolacu miniszterelnök vezette Szociáldemokrata Párt (PSD) kapná a legtöbb voksot, ha most rendeznének parlamenti választást; a választók 30,2 százalékának támogatására számíthat. Koalíciós partnere, a Nicolae Ciuca által irányított jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) a voksok 20,1 százalékát szerezné meg. Mindkét kormánypárt javított néhány százalékpontot októberi támogatottságához képest.

A PNL alig több mint fél ponttal előzi meg a 19,5 százalékon mért, George Simion által vezetett AUR-t, amely annak ellenére tartja 20 százalék körüli támogatottságát, hogy belőle korábban kizárt, a parlamentben rendszeresen botrányt keltő Diana Sosoaca szenátor új pártja, az SOS Romania is igényt tart a nacionalista választók szavazataira és – most már az INSCOP mérése szerint is – a voksok 5,1 százalékával esélyes a parlamenti képviselet megszerzésére.

A mostani mérés szerint továbbra is hullámzó a hagyományos pártokkal szemben kritikus, szabadelvű Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) megítélése. Támogatottsága a korábbi erősödés után most – több mint két és fél százalékponttal – 11,9 százalékra esett vissza.

Az RMDSZ-t októberhez hasonlóan 4,9 százalékon mérte a közvélemény-kutató. A hatályos választási törvény akkor is lehetővé teszi a regionális pártok parlamenti képviseletét, ha nem érik el az országos 5 százalékos küszöböt, de legalább négy megyében megszerzik a voksok több mint 20 százalékát.

A megkérdezettek 48 százaléka biztosra ígérte részvételét a parlamenti voksoláson. Romániában 2024-ben négy választást – európai parlamenti, önkormányzati, parlamenti és elnökválasztás – rendeznek.