Putyinista volt demokrata és szexbotrányba keveredett legfőbb ügyész: Donald Trump kétes hírű kulcsemberei

Rovott múltú legfőbb ügyész

A floridai republikánus kongresszusi képviselő Matt Gaetz személyében megvan az új legfőbb ügyész is. A kongresszusi képviselő évek óta az amerikai Republikánus Párt feltörekvő sztárja, szélsőjobboldali tévéműsorok kedvenc beszélő feje, Donald Trump egyik leghűségesebb harci kutyája. Karrierjét az sem hátráltatta, hogy szexbotrányokba keveredett sőt, kiskorúakkal való szexuális kereskedelemmel is vádolták. Az elmúlt években elsősorban a botrányaival került a sajtó figyelmének fókuszába, többek között letartóztatták már ittas vezetésért. A legfőbb ügyészi poszt az USA-ban egyben az igazságügyi minisztérium vezetését is jelenti, és az egyik legfontosabb pozíció a kormányban. A legfőbb ügyész személye azért is különlegesen fontos pont lesz az új adminisztrációban, mert Trump az összes ellene indított büntetőjogi eljárást, pert, és bírósági ítéletet úgy kommentált, hogy azok politikai indíttatásúak, és Biden fegyverként használja ellene az igazságszolgáltatást. Többször is kijelentette, hogy ő ugyanezt fogja tenni, és a politikai ellenfelei üldözésére és megsemmisítésére fogja használni az igazságügyi tárcát és a legfőbb ügyészt.

Muskék hajmeresztő őrültségei

Egyre riasztóbb elképzelésekkel rukkolnak elő a Kormányzati Hatékonysági Minisztérium jövőbeni vezetői, a multimilliárdos Elon Musk és a szintén milliárdos Vivek Ramaswamy. Az utóbbi szerint nincs szükség a Szövetségi Nyomozó-irodára (FBI), az adóhivatalokra(!) és az oktatási minisztériumra. Mindkét milliárdos nagyvállalkozó azt hirdeti, hogy a szövetségi alkalmazottak háromnegyede simán elbocsátható – napjainkban 2 950 000 főt alkalmaz a szövetségi állam. Musk és társa éppen azokat a kormányügynökségeket zilálná szét, amelyek a két cégvezér vállalkozásainak tevékenységét felügyelik – ami a totális összeférhetetlenség legnyilvánvalóbb jele.

Ha ez nem volna elég, Elon Musk nyíltan támogatni kezdte azt a tervet, hogy az elnökök beavatkozhassanak az amerikai központi banki rendszer, a Federal Reserve (Fed) monetáris döntéseibe, ez pedig minden bizonnyal ismét a leggazdagabbak érdekeit szolgálná. Trump szintén gyakran kacérkodott azzal a gondolattal is, hogy ha visszatér a Fehér Házba, ő maga is beleszólna a jegybank szerepét betöltő Fed monetáris politikájába.

Úgy gondolom, hogy én sok pénzt kerestem, nagyon sikeres voltam, és úgy gondolom, hogy jobb megérzéseim vannak, mint sok esetben azoknak, akik a Federal Reserve-ben ülnek

– mondta korábban a floridai Mar-a-Lagóban tartott sajtótájékoztatóján. A hivatalosan bejelentett tanácsadói szerepnél azonban Elon Musk kormányzati befolyása messze túlmutat. Trump múlt heti választási győzelme óta a Tesla-alapító techmilliárdos szinte beköltözött Trump floridai birtokára, esténként vele vacsorázik a teraszon, vasárnap pedig a családjával lógott a golfpályán. Musk beleszól a kinevezésekkel kapcsolatos döntésekbe, de ott van a szobában akkor is, amikor Trump a világ legfontosabb vezetőivel beszél telefonon. A megválasztott elnök bevonta a Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetésébe, sőt Trump és Putyin ukrajnai háborút is érintő telefonos egyeztetését megelőzően Elon Musk titokban már egyeztetett Putyinnal is – derítette ki a Wall Street Journal. (MTI, Tlx, 444, ú)