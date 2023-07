Petr Fiala: Csehország további fegyvereket és lőszert szállít Ukrajnának

A felnőttekhez hasonlóan a gyermekeknek is vitaminok és ásványi anyagok teljes spektrumára van szükségük szervezetük megfelelő működéséhez. Esetükben ez a szükséglet még fontosabb, mégpedig a megfelelő növekedés és fejlődés miatt. A gyerekek a tápanyagok nagy részét táplálékkal viszik be, étrend-kiegészítőkre nincs szükségük. Előfordulnak azonban olyan helyzetek, léteznek olyan gyermekek, amikor, akiknek az orvos a vitaminok és ásványi anyagok pótlását étrendkiegészítők vagy gyógyszerek formájában is javasolja.