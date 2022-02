Pánik a tőzsdéken, 100 dollár felett az olajár!

A fejlemények hatására zuhantak az ázsiai tőzsdék. A tokiói Nikkei 2,4 százalékot esett a hír után. Az amerikai tőzsdei határidős jegyzések is meredeken estek. „A piac azt próbálja felmérni, hogy megállnak-e az oroszok Donbásznál, de elég egyértelműnek tűnik, hogy Kijev felé haladnak, ami mindig is a legrosszabb forgatókönyvek egyike volt. Most próbáljuk felmérni, pontosan mennyire rossz ez, és milyen szankciókat vezetnek be, mert most újabb szankciókat kell bevezetni Putyin és az orosz kormány ellen” – mondta Chris Weston, a Pepperstone kutatási vezetője.

A hatalmas kockázat miatt nincsenek vevők a részvénypiacon, csak eladók, ezért nagy a zuhanás. A piacok volatilitása eközben meredeken nő, a Wall Street félelem-indikátoraként ismert VIX-index több mint 55 százalékkal emelkedett az elmúlt kilenc napban. A Brent nyersolaj határidős jegyzése, amely szerdán meredeken emelkedett és zuhant, most több mint 3,5 százalékot ugrott, és 2014 szeptembere óta először hordónként 100 dollár fölé emelkedett az ára. A West Texas Intermediate hordónként 4,6 százalékkal 96,22 dollárra ugrott, ami 2014 augusztusa óta a legmagasabb érték. (NapiG., ú)