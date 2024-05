Orbán: Magyarországnak most kétszeres erővel kell dolgoznia

Orbán szerint az erőszak vagy annak lehetősége a mindennapi életünk részévé vált, ez egy kitapintható folyamat Európában, ami nagy baj – jelenetette ki, hozzátéve: az Európai Unió első számú küldetése a béke, a második a jólét. Egy ilyen merénylet után erős hit kell ahhoz, hogy az ember ezt a meggyőződését továbbra is fenntartsa – ismerte be. Közös feladatnak tartja, hogy az erőszak mennyiségét a mindennapi életben és a háborús kockázatot a politikai életben korlátozni próbáljuk.

Robert Ficónak mihamarabbi felépülést kívánt, azért is fájlalva a békepárti szlovák kormányfő elleni merényletet, mert értékelése szerint a most következő európai választás az amerikai választással együtt eldönti a háború és béke kérdését. Szlovákia elindult a béke útján, és ez nagy segítséget jelentett Magyarország számára. Ezt a támaszt most elvesztettük – fogalmazott Orbán Viktor.

Szerinte nem indokolatlan összefüggésbe hozni a szlovák miniszterelnök elleni merényletet a háborúval, úgy véli, erőteljes erőközpontok érdekeltek abban, hogy az orosz–ukrán háború folytatódjon.

Arról beszélt: eddig se voltak sokan, akik a béke hangján beszéltek, Magyarország mellett csak a Vatikán volt ilyen, Szlovákia pedig éppen most vett „békepárti irányt”. A Robert Fico elleni merényletre utalva hozzátette: Magyarországnak most kétszeres erővel kell dolgoznia, és saját munkája is nehezebbé válik Brüsszelben, amikor meg kell küzdenie a vitákban a háborúpárti politikusokkal.

Hozzátette, a merénylő a „szlovákok békepárti folyamatát keresztbe lőtte”.