Orbán lázasan pártcsaládot keres

Orbán Viktor, Andrej Babiš és Robert Fico pártja tárgyalásokat folytat egy európai parlamenti frakció létrehozásáról – erősítette meg a Népszavának több egymástól független uniós forrás. Az egyetlen politikai csoporthoz sem tartozó, 11 képviselőt delegáló Fidesz, a liberálisokat elhagyó cseh ANO és a szocialistáktól kitessékelt szlovák Smer egy döntően közép- és kelet-európai képviselőkből álló, a politikai fősodorral szemben álló blokkot kíván létrehozni a visegrádi országok bázisán. A tömörülésbe várják a Jaroslaw Kaczynski vezette lengyel Jog és Igazságosság (PiS) pártot is, amely az euroszkeptikus Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakcióját erősíti. Eredetileg ide tartott a Fidesz is, ám a pártcsoport gerincét alkotó olasz kormánypárt, az Olasz Testvérek és az ECR pártcsalád elnöke, Giorgia Meloni ajtót mutatott neki. A 20 lengyel PiS képviselő megosztott a csoport irányvonala miatt, többen aggódnak, hogy Meloni olasz kormányfő lepaktál a kereszténydemokratákkal és letér az ECR által követett politikai pályáról. A reménybeli alapítók a frakcióba invitálják Janez Jansa Szlovén Demokrata Pártját is, amelynek képviselői jelenleg az EP legnagyobb pártcsoportjában, a jobbközép Európai Néppártban ülnek. Miután egyiküket a frakció alelnöknek választották a múlt héten, nem sok esély van rá, hogy fel fognak állni és a visegrádiakhoz pártolnak.

Az Európai Parlamentben egy új pártcsoport alakításhoz hét tagállamból 23 képviselőre van szükség. A pártcsoportok megalakulásának nem hivatalos határideje július 4-e. Az Orbán által korábban megcélzott jobboldal épp most szakad még több részre a radikális Szuverenisták csoportjának létrejöttével. A most születő új EP-frakció egyébként még a legradikálisabbak körében sem arat osztatlan sikert. Az Alternatíva Németországért (AfD) tagságát is megosztotta, hogy a párt új képviselőcsoportot hoz létre az EP-ben, így már az az euroszkeptikus Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR), illetve a radikális Identitás és Demokrácia (ID) után a harmadik, immár szélsőjobboldali frakció jön létre.

(Npsz, ú)