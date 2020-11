Orbán: kedd éjféltől kijárási tilalom lesz este 8 óra és hajnali 5 között

Ha az Országgyűlés kedden 90 napra megadja a kormány számára a rendkívüli fölhatalmazást, akkor kedd éjféltől kijárási tilalmat vezetnek be este 8 óra és hajnali 5 óra között - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Csökkenteni kell a koronavírusos megbetegedéseket, mert ha továbbra ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor a kórházak nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel - jelentette ki Orbárn Viktor hétfőn, a Facebook-oldalán közzétett videóban, amelyben ezért a járvány terjedését korlátozó intézkedéseket jelentett be.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kórházakat ugyan felszerelték és minden rendelkezésre áll: ágy, lélegeztetőgép, maszk, védőfelszerelések, valamint az orvosok és az ápolónők is emberfeletti munkát végeznek, de - emelte ki - "ők is emberek, és számuk véges". Hozzátette: ráadásul a vakcina megérkezéséig még több hét van hátra.

Kijelentette: a maszkviselés önmagában már nem lassít eléggé, ezért a járvány terjedését korlátozó intézkedéseket kell bevezetni.

Ezért közölte: amennyiben az Országgyűlés megadja a kormány számára a rendkívüli felhatalmazást, akkor kedd éjféltől a kormány kijárási tilalmat vezet be este 8 óra és hajnali 5 óra között. "8 órára mindenkinek haza kell érnie" - fogalmazott. Felmentés csak a munkába és a munkából hazajárás, illetve rendkívüli esetekben lehetséges - tette hozzá.

Orbán Viktor bejelentette azt is: minden gyülekezés tilos lesz, az éttermek bezárnak, csak házhoz szállítás lehetséges, az üzemi étkezdék azonban nyitva tarthatnak. Az üzletek és a fodrászatok és az egyéb kisipari szolgáltatók este 19 órakor bezárnak, a szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat pedig nem - folytatta.

A miniszterelnök közlése szerint általános rendezvénytilalom lép életbe: családi összejöveteleken, magánrendezvényeken legfeljebb tízen vehetnek részt, a sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni, szabad téren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos.

Ismertette: a felsőoktatás csak online formában működhet, és a kollégiumokat, a felsőoktatási kollégiumokat is be kell zárni. Hozzátette: a középiskolákban, nyolcadik osztály fölött digitális oktatás lép életbe, míg a bölcsődék, óvodák és általános iskolák a 14 év alattiak számára nyitva maradnak. Közölte azt is: a kórházi dolgozókat, az iskolai tanárokat és az óvónőket és a bölcsődei dolgozókat hetente célzottan tesztelni kell.

Az intézkedések kedd éjféltől, vagyis szerda 0 órától lépnek majd hatályba.