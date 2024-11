Orbán bejelentése óta erősödik a forint

Erősödéssel nyitotta a napot a forint árfolyama november 29-én, pénteken. Miközben Orbán Viktor miniszterelnök arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter lesz a Magyar Nemzeti Bank (MNB) következő elnöke, a forint euróval szembeni árfolyama a 413 fölötti szintről 412 közelébe erősödött.

A Portfolio.hu elemzése szerint Varga Mihály jelölése mellett az is segítheti a forint erősödését, hogy pénteken az euró is erősödött a dollárhoz képest, ennek hatása pedig átgyűrűzhet a forint árfolyamába is.

Varga Mihály kinevezését korábban többen is nyílt titokként emlegették. A szakértők szerint várható volt, hogy a piacok jól fogadják majd az inkább óvatos technokrata hírében álló Varga jelölésének hírét.

(Portf., HVG)