Orbán: Az elmúlt 100 évben az elmúlt 10 év volt a legsikeresebb

Száz éve mesterségesen létrehozott ellenséges államalakulatok vettek körbe minket, mint Csehszlovákia, Jugoszlávia és a Szovjetunió. Száz éve a magyaroknak végig kellett nézniük, hogy az ellenség (a megszálló román csapatok) Budapest utcáin ugratja lovát, a magyaroknak pedig várniuk kellett, amíg az ellenséges államalakulatok elgyengülnek és beadják a kulcsot – kezdte 22. évértékelő beszédét Budapesten a Várkert bazárban Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök kiemelte: miközben Csehszlovákia, a Szovjetuniós és Jugoszlávia már nincs, Magyarország még megvan és él, és az ellenséges érzületek helyett az újra nemzeti alapra állított szomszédos államokkal megtaláljuk a közös hangot, és új szövetségi rendszert építhetünk ki – mondta. A százéves mellett egy tízéves évforduló is van – a szocialista kormányzás bukásának évfordulója – folytatta a miniszterelnök. Akkor is, vagyis 2010-ben szintén kétségbeejtő helyzetben volt az ország, de a kétharmados Fidesz-győzelem reményt adott. A liberális valójában diplomás kommunista – engedett el egy poént a miniszterelnök, majd azt mondta, háromszor élte át, ahogy Soros György fel akarta számolni Magyarországot – először akkor, amikor a 90-es évek elején fel akarta vásárolni a magyar államadósságot, majd amikor meg akarta szerezni az OTP-t – majd megköszönte Horn Gyulának, hogy ezt nem hagyta. A harmadik természetesen a 2015- ös migránsválság volt, amit „természetesen” Soros szervezett, a terve ellen pedig még ma is védekezni kell.

A kormányfő úgy fogalmazott, „az elmúlt száz évünkben az elmúlt tíz év volt a legsikeresebb időszakunk”, de már el is felejtettük, milyen ennek örülni. A vagyoni alapú társadalmi különbségek a legalacsonyabbak egész Európában, ez pedig Orbán szerint az adócsökkentéseknek köszönhető. Az aranykor azért még nem jött el, sőt, az előttünk álló évek kifejezetten veszélyesek és ez már 2020-ra is igaz – figyelmeztetett Orbán. Fenyeget a klímaválság, a demográfiai hanyatlás és az európai gazdaság fölött is baljós árnyak gyülekeznek, riadót kell fújni. A kormány klímavédelmi programot fogadott el, 2030-ig a magyar energia-előállítás 90 százalékban karbonsemleges lesz; elkezdik felszámolni az illegális szeméttelepeket; betiltják a műanyag palackokat, vagy visszaválthatóvá teszik azokat a fémdobozokkal együtt; a Dunát és a Tiszát megtisztítják a műanyag palackoktól; előírják az itt működő multiknak, hogy környezetbarát technológiát használjanak és 32 milliárd forinttal támogatják majd a kisvállalkozások hasonló törekvéseit; minden újszülött után tíz fát ültetnek; tíz év alatt meghatszorozzák a napelemek kapacitását; támogatják az olcsó elektromos autók használatát. A magyar ugyanakkor „továbbra is veszélyeztetett fajta, a népességcsökkenés nem állt meg” – ismerte el Orbán. Emiatt be kell vezetni a 3 gyerekes anyák adómentességét és be kell vezetni, hogy a szülés után a korábbi fizetésük teljes összegét megkapják. A következő tíz évben folyamatosan a családosok helyzetének javításán kell dolgozni.