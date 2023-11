Naszrallah: az Egyesült Államoknak le kell állítania a Gáza elleni izraeli agressziót

Naszrallah egy, a libanoni fővárosban tartott rendezvényen összegyűlt tömeg előtt mondott beszédet amelyet óriás kivetítőn láthattak a résztvevők, akik az október 7-én kirobbant gázai fegyveres konfliktus libanoni halálos áldozatai előtt tisztelegtek.

A síita vezető kiemelte, hogy reális esélyt lát a gázai fegyveres konfliktus kiszélesedésére a libanoni-izraeli határövezetben, és „bármilyen forgatókönyv elképzelhető”; hozzátéve, hogy „az ott folytatódó tüzérségi összecsapások eddig is fontosak ám mérsékeltek voltak, de szükség esetén felerősödhetnek”. Azt is elmondta, hogy a Hezbollah bekapcsolódását a konfliktusba nem kell bejelentenie, mert az október 8-án már megtörtént, hogy mozgalma a libanoni határövezetben is lekösse az izraeli fegyveres erőket.

Naszrallah a beszéd további részében dícsérte a Hamász Izrael ellen végrehajtott támadását, amelyet a palesztinok titkos előkészítésének köszönhetően sikeresnek minősített; egyúttal kijelentette, „nincsenek bizonyítékok az amerikai elnök állítására mely szerint a Hamász a támadás során gyerekeket fejezett volna le”, hozzátéve, hogy „Biden néma maradt azonban akkor, amikor az izraeliek többezer gázai gyereket nyomorítottak meg”. A síita pártvezér szerint Izrael „az egy hónapja tartó konfliktusban eddig nem tudott érdemi katonai eredményt felmutatni”. Majd köszönetét fejezte ki a régió más országaiban tevékenykedő fegyveres csoportoknak; így a Jemenben harcoló és Izrael ellen dróntámadást végrehajtó, szintén síita húsziknak, valamint a Szíriában tartózkodó amerikai csapatokra tüzet nyitó iraki síita muszlim milíciáknak, amelyeket az „ellenállási tengely erőinek” nevezett.