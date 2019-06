Mennyibe került az EP-kampány?

A Transparency International Szlovákia (TIS) összesítette a politikai pártok és támogatóik által az európai parlamenti választásra költött összegeket. Eszerint a legtöbb pénzt, több mint egymillió eurót a kormányzó Smer fordította a kampányára. Robert Fico pártja közvetlenül a választás előtt utalt a bankszámlára egy több százezer eurós tételt. A transzparens számláról eddig összesen 670 ezer eurót fizettek ki. A kampányolással megbízott ügynökségek által kiállított számlákat azonban még később is kifizethetik, ebből a TIS arra következtet, hogy a teljes költségvetésük az egymillió eurót is meghaladja. „Összehasonlításképpen, a Szlovákiához képest kétszer akkora Csehországban a legnagyobb párt, az ANO 35 millió cseh koronát (1,35 millió euró) költött az EP-kampányára” – írja közleményében a TIS.

A Smeren kívül egyetlen szlovákiai párt kampányköltségvetése sem haladta meg a félmillió eurót. Azon pártok közül, amelyek nem szereztek uniós mandátumot, a Národná koalícia költötte a legtöbbet, 228 ezer eurót. Ezen politikai szubjektum színeiben indult Anton Martvoň, Sergej Kozlík és Štefan Harabin is.

A TIS azonban hangsúlyozza, valójában senki sem ellenőrzi, hogy a pártok ténylegesen csak azokat a forrásokat költötték a kampányukra, amelyet a transzparens számlájukon feltüntettek. De azt sem vizsgálja senki, hogy a számláról kifizetett pénzt valóban a kampányra költötték-e. „Ez a választási szabályok nagy hiányossága” – írja a TIS. A civil szervezet kiemeli, ez utóbbi éppen a Smer esetében vet fel kérdéseket. A kampányfinanszírozásuknak a nyilvánosság számára is hozzáférhető részéből az látszik, hogy a pártkasszából a transzparens számlára utaltak nagyobb összegeket, majd pedig a forrásokat továbbküldték a párt saját reklámügynökségeinek. „Ez mind teljesen ellehetetleníti a finanszírozásuk ellenőrzését, ráadásul ezzel a párt megkerüli a törvényt és nem annak szellemében jár el” – fogalmaz a TIS közleménye.

A transzparens számla tanúsága szerint az MKP 86 ezer eurót költött a kampányára. Kocur László, az MKP pártigazgatója elmondta, ezen az összegen kívül még hozzávetőlegesen 10 ezer euró értékben egyenlítenek majd ki olyan számlákat, amelyek a kampány lezárulta után futottak be. Ez is a transzparens számla segítségével történik majd.

A Híd transzparens bankszámlájára 192 ezer euró futott be, és még közel 24 ezer euró van rajta. Debnár Klára, a párt szóvivője szerint még az ő esetükben is hátra van néhány kifizetés teljesítése, de biztosan nem költik már el a teljes fennmaradó összeget, így a kampány összköltsége is 192 ezer euró alatt lesz.

A TIS szerint a most közölt adatok is azt mutatják, hogy a kampányra költhető összeg felső, 3 millió eurós határa túlságosan magas. A szervezet szerint ez kockázatot is jelent: „A pártok a választások előtt túlárazott kampányt mutathatnak ki, a forrásokat egy reklámügynökségben gyűjthetik össze, amit aztán egy későbbi választás előtt használhatnak fel” – írja a TIS.

A civil szervezet szerint az előző parlamenti választás előtt a pártok összesen 12 millió eurót költöttek a kampányukra, az államfőjelöltek választási kampánya pedig összesen 3,5 millió euróba került.