Meghalt 10 beteg, 1984-re emelkedett a fertőzöttek száma Magyarországon

A kormányzati portálon azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. Az elhunytak száma 199-re emelkedett. 267-en gyógyultan távoztak a kórházból.

Jelenleg 811 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 60-an vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat, készülve a tömeges megbetegedések fázisára.

Az oldal adatai szerint jelenleg 11 240-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 48 057.

Mint kiemelték: a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. Az azonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval több a tényleges vírushordozó, aki fertőzhet. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Különösen a budapestieket kérik, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.

Hozzátették: ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérik az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét. Az idősotthonok ellenőrzése zajlik, az intézmények vezetőit és a fenntartókat kérjik a járványügyi intézkedések fokozott és folyamatos végrehajtására.

Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (1002 ember) és Pest megyében (286) van a legtöbb fertőzött.

Ezt követi Fejér megye (159), Győr-Moson-Sopron megye (64), Csongrád megye (57) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (53).

A legkevesebb fertőzött (13-13) Heves és Békés megyében van Magyarországon.