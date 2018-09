Lövöldözés volt Cincinnatiben, öt ember megsérült

Öt embert lőttek meg, köztük van a támadó is.

Lövések dördültek csütörtök délelőtt Cincinnati belvárosában, a Fifth Third Bank épületében – írja a Vice. Többen megsérültek, négy embert kórházba kellett vinni, de azt nem tudni, hogy a lövöldöző is köztük van-e.

2 ambulances just left downtown shooting scene ⁦@Local12⁩ pic.twitter.com/vZg0BECwKf — Jeff Hirsh (@local12jeff) 2018. szeptember 6.

Az egyik helyi politikus áldozatokról is írt, de nem tudni, hányan halhattak meg. Később azt közölte, hogy öt embert lőttek meg, köztük magát a támadót is, aki életben van, de kórházba kellett vinni.

(hvg.hu)