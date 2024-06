Lecsapott Orbánék furkósbotja

A Fidesz-káder Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint külföldről is finanszírozott szervezetként a „választói akarat befolyásolására irányuló” tevékenységet folytat az Átlátszó és a TI. A hivatalnak nyomozati és szankciós jogköre nincs, csak vizsgálódhat. Ehhez viszont adatokat kérhet be – rengeteg adatot. Egyelőre tehát úgy néz ki, hogy az Orbán-kormány furkósbotjának szánt hatóságot nem a külgazdasági és külügyminisztérium elleni orosz hackertámadás, hanem az ellenzéki politikusok, a korrupcióellenes szervezetek és az oknyomozó portálok zavarják leginkább. A Szuverenitásvédelmi Hivatal egyébként még áprilisban vizsgálatot indított az ellenzék fő erejének számító Magyar Péter ellen is...

„Korrupció ellen küzdő civil szervezetként tevékenységünk, feltáró, elemző és jogvédő munkánk sikere, sőt talán a puszta létezésünk is fenyegeti az Európai Unió legkorruptabb kormányzatát működtető Orbán-rendszert” – írja a Transparency International Magyarország. A hivatal működését, miként az azt megalapozó törvényt is alaptörvényellenesnek tartják. Hozzátették, a hivatalnak is feltűnhetett volna, hogy a kérdései túlnyomó többségére a választ megtalálja a TI honlapján, valamint a mindenki számára hozzáférhető nyilvános kiadványainban. A Transparency International arra emlékeztetett, hogy több más civil szervezettel együtt többször hangsúlyozták: a hatalom szándéka, miszerint a nemzeti szuverenitás állítólagos védelmének ürügyén tovább támadja a kritikát megfogalmazó polgárokat és civil szervezeteket, ellentétes az Alaptörvénnyel és az EU alapvető értékeivel.

A másik érintett, az oknyomozó Átlátszó azt írja: „A vizsgálat keretében 11 kérdést kaptunk: ezek egy része bárki számára megismerhető adatokra vonatkozik (társasági szerződés, pénzügyi beszámolók és közhasznúsági mellékletek), más része a könyveléssel kapcsolatos információkat kér (főkönyvi kivonatok, bankszámlakartonok), harmadik része pedig a pénzügyi beszámolóink kiegészítő mellékleteiben szerepeltetett nemzetközi donor szervezetektől kapott támogatásokkal kapcsolatos.”

