Lavrov: Valóságos az atomháború veszélye

„Ez a mi kulcspozíciónk, amelyre mindent alapozunk. A kockázatok most jelentősek" - mondta Lavrov.„Nem szeretném ezeket a kockázatokat mesterségesen növelni. Sokan ezt szeretnék. A veszély komoly, valós, és nem szabad alábecsülnünk". Lavrov azzal is vádolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy csak „úgy tesz mintha tárgyalna", és „jó színésznek" nevezte. Múlt héten is az orosz külügyminiszter arról beszélt, hogy elszántan próbálják kerülni az atomháborút.

Az ukrán védelmi miniszter, Dmitro Kuleba a közösségi médián azt írta, Lavrov kijelentései annak jelei, Oroszország elvesztette „utolsó reményét, hogy elriassza a világot Ukrajna támogatásától".

„Ezért beszélnek a harmadik világháború "valós" veszélyéről. Ez csak azt jelenti, hogy Moszkva vereséget érez Ukrajnában" - közölte a Twitteren.

(bbc)