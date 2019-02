Kizárhatja a Fideszt az Európai Néppárt

Minden eddiginél magasabbra emelte a tétet a Fidesz azzal, hogy egyenesen az Európai Bizottság néppárti elnökét támadja legújabb „tájékoztató kampányában”. A svédek kezdeményezték a Fidesz kizárását.

Azzal lapunk is többször foglalkozott már, hogy a populizmusba hajló magyar kormánypolitika, a Stop Soros törvénycsomag, a magyar származású milliárdossal szemben évek óta folyó kormányzati kampány vagy éppen a CEU elüldözése miatt egyre többen fordulnak szembe a Fidesszel az EPP-ben is, különösen a pártcsalád holland, svéd, finn tagjai. Olyannyira, hogy egy ideje már maguk a Fidesz politikusai is azt mondják, 50–50 százalék az esélye annak, a májusi európai parlamenti választások után kizárják őket. Igaz, ezt hivatalosan senki nem szeretné, Orbán Viktor is többször nyilvánosan elmondta már, hogy semmi szín alatt nem akarják elhagyni a Néppártot. Ehhez képest most a Néppárt egyik legtekintélyesebb politikusát, Jean-Claude Junckert támadták személyesen a legújabb „kormányzati tájékoztatási kampány” részeként.

Megunták a svédek

Tegnap az EPP két svéd tagja, a Mérsékelt Párt és a Kereszténydemokrata Párt is a Fidesz kizárását sürgette a magyar kormány legújabb plakátkampánya miatt. „Úgy véljük, hogy a Fidesz már nem tartozik az Európai Néppárthoz, és ki kell zárni” – idézte a Kereszténydemokraták honlapja Peter Kullgren pártelnököt. A kormányzati plakátkampány mellett a két párt a Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárást is indoklásul hozta fel követelése alátámasztásához. Az APA osztrák hírügynökség szerint tegnap Sebastian Kurz osztrák kancellár, az Osztrák Néppárt elnöke is elfogadhatatlannak nevezte a magyar kormány plakátkampányában a Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével kapcsolatban megfogalmazott állításokat.



Juncker a Soros

A Soros Györgyöt és Junckert ábrázoló óriásplakátok a héten elárasztották az országot és bőven jutott belőlük a kormánymédia lapjaiba is. Hogy pontosan mennyit költenek majd a mostani kampányra, még nem tudni, de ha abból indulunk ki, hogy tavaly és tavalyelőtt a g7 gazdasági hírportál összesítése szerint összesen 56,6 milliárdot költöttek a Soros György elleni kampányra, biztosak lehetünk benne, hogy ennek a költségvetése is 10 milliárd forint körül lehet majd.

Uniós cáfolat

Az Európai Bizottság gyorsan cáfolta, hogy a plakátokon szereplő állításokból – kötelező menekültkvóta, „migránsvízum”, mindezek „rákényszerítése” Magyarországra – bármi is igaz lenne, de meglepően békülékeny módon azt is közölték, nem akarnak nyílt konfliktust Magyarországgal. Maga Juncker viszont már nem volt ilyen visszafogott és azt nyilatkozta, ezek után a Fidesznek nincs helye az Európai Néppártban. Joseph Daul, a Néppárt elnöke is nagyon kritikus volt. Rágalmazásnak minősítette a plakátok állításait, melyek „hamisak, félrevezetőek, nem tényeken alapulnak”. „Erősen kifogásolom Magyarország támadásait és alaptalan össze-esküvés-elméleteit Juncker elnök ellen, aki igaz kereszténydemokrata és valódi európai vezető. Egy vezető, aki küzdött az európai egységért, szolidaritásért és virágzásért, amely az egész EU-nak, benne Magyarországnak is nagy hasznára vált. Szeretném emlékeztetni Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a brüsszeli döntéseket, a bevándorlásról szólóakat is, közösen hozza az uniós tagországokat tömörítő tanács és az Európai Parlament, s mindkettőben ott vannak Magyarország képviselői is“ – idézte az Index Daul terjedelmes Twitter-üzenetét.

Német figyelmeztetés

A néppárti politikusok mellett a Fidesz német szövetségesei, a CDU és a CSU vezetői is elítélték a magyar kormány kampányát. „Bajorország és a CSU mindig is jó kapcsolatokat ápolt Magyarországgal, de Orbán Viktor kijelentései elfogadhatatlanok” – jelentette ki Markus Söder, a CSU elnöke a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak. Keményen fogalmazott a CDU tavaly megválasztott új elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer is. „A magyar félnek kell tartósan bizonyítania, hogy még mindig úgy érzi, az Európai Néppárthoz tartozik” – jelentette ki a CDU elnöke. Szerinte véget érhet az együttműködés az EPP és a Fidesz között, ha nem sikerül megegyezni a közös értékekben. Angela Merkel német kancellár is elítélte a Juncker ellen indított magyar kampányt. „Teljes mértékben kiállok Jean-Claude Juncker mellett” – jelentette ki a német kancellár.

Az EPP Fidesz nélkül

A Népszava megkeresésére a Néppárt sajtóosztálya nem akarta kommentálni, hogy felmerül-e ezek után ismét a Fidesz párttagságának kérdése, a svéd Mérsékelt Párt ettől függetlenül rendkívüli frakcióülést kezdeményezett – igaz, ebből várhatóan nem lesz semmi. Manfred Weber, az Európai Néppárt listavezetője ugyanakkor élesen fogalmazott. „A Fidesznek 13 helye van az Európai Parlamentben. Egy olyan parlamentben, aminek 750 képviselője van, nem ezeken a szavazatokon fog eldőlni Európa jövője” – válaszolta arra a kérdésre, hogy mit jelentene az EPP választási eredménye szempontjából, ha kizárnák a Fideszt.

Túl messzire mentek

Azt még egy a lapnak név nélkül nyilatkozó Fidesz-politikus is elismerte, hogy ezúttal valószínűleg túl messzire mentek. A pártban egy dologban bíznak: az EP-választásokig, a kampány miatt már nem fogják sarokba szorítani a Fideszt, a választások után pedig a magyar kormánypárt helyzete megerősödhet a frakción belül.

Azt többen valószínűsítik, hogy az EPP-ben akár szakadás is történhet május után és a most a Fideszt kritizáló tagpártok (melyeket egyébként a Fideszesek következetesen „liberálisnak”, „a balszárnynak” minősítenek) elhagyják az EPP-t, és Emmanuel Macron francia köztársasági elnök új mozgalmához csatlakoznak majd. Arra viszont láthatóan egyelőre nincs forgatókönyve Orbán Viktornak, hogy mi lesz, ha mégsem így történik és a Fidesz tagsága válik nemkívánatossá. (ksa, 444.hu)