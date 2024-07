Kisbusszal ütközött egy benzinszállító kamion Ukrajnában, a balesetben 14-en meghaltak, köztük egy hatéves gyerek

Az Új Szó a felelős állattartást és a természettel való harmonikus együttélést szeretné népszerűsíteni „Az én kedvencem” fotó- és videópályázatával. Továbbra is várjuk olvasóink állatokkal kapcsolatos történeteit, fotóit, videóit a [email protected] e-mail-címre. Emellett az IDE kattintva található űrlap kitöltésével is beküldhetik felnőttek és gyerekek, családok és iskolai/civil közösségek egyaránt a kedvenceikhez kötődő fotóikat és történeteiket. Meséljen kedvencéről Ön is!