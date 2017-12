Karácsonyi fegyverszünetet hirdettek kommunisták, de éberen őrködnek

Manila | Fülöp-szigeteki kommunista lázadók fegyverszünetet hirdettek mától december 26-ig, majd december 30-tól január 2-áig.

Néhány napja Rodrigo Duterte elnök is bejelentette a hagyományos fegyverszünetet a december 24. és január 2. közötti időszakra.

A maoista fegyveresekből álló Új Népi Hadsereg (NPA) szóvivője, Jorge Madlos a Kommunista Párt fegyveres szárnyának honlapján közölte, hogy „az NPA minden egységének és a katonai csoportnak aktív védekező állásba kell helyezkednie, hogy megóvják az embereket és a forradalmi erőket”. Hozzátette, hogy a gerillák „nagyfokú éberséget fognak tanúsítani, és felkészülnek az ellenséges fegyveres erők minden akciójára vagy mozgására”.

A fegyverszünet Duterte szerint a Fülöp-szigetekiek számára lehetőséget teremt, hogy nyugalomban ünnepelhessenek. Az elnök decemberben megszakította a béketárgyalásokat a lázadókkal, mivel azok a tárgyalások ideje alatt támadást hajtottak végre. Duterte végül hivatalosan terroristáknak nevezte őket, azóta kiéleződött a két oldal közti ellenségesség.

A Fülöp-szigeteki kormány és az NPA az 1980-as évek óta hirdet hagyományosan karácsonyi fegyverszünetet, ekkor egyeztek meg először abban, hogy béketárgyalásokat kezdenek. A hagyomány akkor is folytatódott, amikor az egyezkedések megakadtak, sőt most is, amikor Duterte meg is szakította őket.

Az NPA, amelynek a kormányhadsereg szerint mintegy négyezer harcosa van, 49 éve vív fegyveres harcot a hatóságok ellen, és ennek eddig több mint 40 ezer halálos áldozata volt.