Karácsony Gergely tüntet, mindenképpen új választást szeretne

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) 17 órára hirdette meg az ülését, az azonban egy órával később, 18:00 órakor sem kezdődött még el.

Mindeközben Karácsony Gergely az NVB „statáriális” döntésére és az érvénytelen szavazatok kezelése körüli aggályokra hivatkozva csütörtökön bejelentette, hogy az újraszámolás eredményétől függetlenül kezdeményezi a főpolgármester-választás megismétlését. Annak érdekében, hogy az NVB helyt adjon beadványának, péntek hat órára tüntetést szervezett az Alkotmány utcába, Nemzeti Választási Iroda épülete elé.

„A tényadatok alapján a szavazatok botrányos körülmények között történt újraszámolása után is megnyertem ezt a választást. Most arról kapok híreket, hogy a Nemzeti Választási Bizottság fideszes többsége olyan jogászkodásba kezdett, amivel megpróbálják átfordítani az eredményt. Most akarják elcsalni a választást” – írta Karácsony a Facebookon.