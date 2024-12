Kanada és az USA szankciókkal sújtott több kínai tisztségviselőt, illetve szervezetet

A kanadai bejelentés szerint nyolc hivatalban lévő, illetve volt kínai tisztségviselőt helyeztek szankciós listára feltételezett emberi jogi jogsértések miatt az északnyugati Hszincsiang régióban, Tibetben és a Falun kung vallási irányzat híveivel szemben.

„Kanada mélyen aggódik azon értesülések miatt, hogy Kína önkényesen őrizetbe vett több mint egymillió embert Hszincsiangban 2017 óta, akik közül többet táborokban tartottak fogva mentális, fizikai és szexuális erőszaknak kitéve” – ismertette a kanadai külügyminiszter.

Az amerikai kereskedelmi tárca kedden közölte, hogy két kínai vállalatot sújtottak kereskedelmi szankciókkal az Egyesült Államok nemzetbiztonságával, illetve külpolitikájával ellentétes olyan tevékenységek miatt, amelyek emberi jogi jogsértéseket segítettek elő. Az amerikai exportokat felügyelő tárca szerint a Zhejiang Uniview Technologies és a Beijing Zhongdun Security Technology Group került fel a szankciós listára.

Az amerikai pénzügyminisztérium pedig a Sichuan Silence Information Technology Company kínai kiberbiztonsági cég és egyik alkalmazottja ellen rendelt el büntetőintézkedéseket, akit azzal gyanúsítanak, hogy 2020 áprilisában világszerte több ezer cég biztonsági rendszerét törte fel nem csak adatlopást elkövetve, de a hálózatokat lebénító zsarolóvírust is elhelyezett. A tárca közleménye a több mint 80 ezer feltört tűzfal a létfontosságú infrastruktúra részeit alkotó vállalatokat is védett, így amennyiben nem tudták volna a hackertámadást semlegesíteni, „az komoly sérülésekhez vagy akár emberek halálához is vezethetett volna”. Ez utóbbival összefüggésben a pénzügyminisztérium egy energetikai céget említett, amelynek egyik olajfúrótornyán a történtek idején éppen fúrómunkálatok zajlottak, s a hackertámadás meghibásodásokhoz vezethetett volna.