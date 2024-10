Heten meghaltak egy izraeli terrortámadásban

Habár a lecsengőben lévő inflációs hullám a szlovák lakosság költségeit is jelentősen megnövelte, a lakossági energiaárak egy pozitív biztos pontot jelentettek a fogyasztók számára. A Heger-kormány teljesen magára vállalta a lakossági energiaárak növekedését, és lényegében befagyasztotta azokat. Ez a mindenkire kiterjedő ártámogatás még most is érvényben van, de nagy valószínűséggel januárban eljön az a pillanat, amikor a lakosságnak szembe kell néznie a földgáz és a távfűtés piaci árával.