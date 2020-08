HATALMAS robbanás rázta meg Libanon fővárosát (Videó)

Hatalmas robbanás történt Libanon fővárosában, Bejrútban. A libanoni állami hírügynökség szerint egy tűzijátékokat tároló raktár kapott lángra, egyes felvételek ezt alá is támasztják. Az épületek ablakait 10 kilométerrel messzebb is betörte a légnyomás, sokakra rászakadt a mennyezet.

Bejrút lakosai a közösségi oldalakon osztják meg egymással az élményeiket, azok is megérezték a robbanás erejét, akik a város másik felén laknak.

Egyelőre 10 halottról és több száz sérültről beszél a helyi média, a számok valószínűleg nőni fognak.

What looks like fireworks going off before the large explosion at the #Beirut port. #Lebanon pic.twitter.com/D3PlidjjNA