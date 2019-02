Ford: "katasztrófa" lenne a megállapodás nélküli kilépés

Az autóipari óriáscég szerdai közleményének előzményeként a The Times című konzervatív brit napilap olyan értesülést közölt, hogy a Ford egyes nagy-britanniai gyártókapacitásai külföldre telepítésének lehetőségére figyelmeztette Theresa May brit miniszterelnököt, arra az esetre, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból.

A lap szerdai kiadásában közölt értesülés szerint a Ford ezt egy minapi telefonos konferenciahíváson közölte a kormányfővel.

A The Times forrásai szerint az autógyár illetékesei a telekonferencián - amelyen a brit üzleti szektor több más nagyvállalatának képviselői is részt vettek - közölték azt is, hogy a cég már gyorsítja előkészületeit egyes gyártókapacitások áttelepítésére.

A Ford brit részlege rövid szerdai közleményében nem erősítette meg a sajtóértesülést, de leszögezte: bármilyen szükséges lépést megtesz európai versenyképességének megőrzése végett.

A közlemény szerint a Ford - amely brit üzemeiben összesen 13 ezer alkalmazottat foglalkoztat - többször is felhívta a brit parlament és a kormány figyelmét arra, hogy a megállapodás nélküli Brexit katasztrofális hatást gyakorolna a Ford nagy-britanniai gyártási tevékenységére és az egész brit autóiparra.

A The Times forrásai szerint a konferencia-beszélgetésben részes más üzleti vállalkozások is hasonló véleményeket fejtettek ki a brit kormányfőnek.

A brit kormányt az utóbbi hetekben sorra figyelmeztetik a brit gazdaságban jelenlévő legnagyobb iparvállalatok és üzleti szervezetek a megállapodás nélküli Brexit súlyos kockázataira.

Tom Enders, a legnagyobb európai repülőgépgyártó konzorcium, az Airbus vezérigazgatója minapi videóüzenetében kijelentette: tévedés az a Brexit-pártiak által hangoztatott "őrültség", hogy az Airbus úgysem tud kivonulni a brit gazdaságból, mert hatalmas üzemei vannak ott. Enders szerint sok más olyan ország van, amely "boldogan gyártana" például szárnyakat az Airbus repülőgépekhez.

Az Airbus a walesi Broughtonban, legnagyobb brit üzemében gyártja összes modelljének szárnyait. A cég közvetlenül 14 ezer, közvetve további 110 ezer alkalmazottat foglalkoztat Nagy-Britanniában.

A Nissan japán autóipari óriáscég a múlt héten bejelentette, hogy az eredeti tervekkel ellentétben mégsem az angliai Sunderlandben működő üzemében kezdi meg új X-Trail modelljének gyártását.

Gianluca de Ficchy, a Nissan európai részlegének elnöke közölte: a döntésnek üzleti okai is vannak, de az Európai Unióhoz fűződő jövőbeni brit kapcsolatrendszer bizonytalanságai sem segítik a Nissan és más hasonló vállalatok további angliai tevékenységének tervezését.

A brit autógyártók és -kereskedők szövetségének (SMMT) minap ismertetett éves beszámolója szerint tavaly 9,1 százalékkal ötévi mélypontra zuhant a Nagy-Britanniában gyártott személyautók száma, a brit autóipari beruházások értéke pedig csaknem a felével esett vissza egyetlen év alatt, egyértelműen a Brexit-folyamat teremtette bizonytalanság miatt.

Mark Carney, a Bank of England - a brit jegybank - kormányzója a héten, egy londoni üzleti rendezvényen kijelentette: a kilépésről döntő, 2016-ban tartott népszavazás óta nem nőtt, sőt az elmúlt egy évben 3,7 százalékkal visszaesett a brit gazdaságban végrehajtott üzleti beruházások értéke.

Carney szerint a brit gazdaság beruházási szempontból drámaian alulteljesítő történelmi és térségi összehasonlításban egyaránt.