EURO-2024 – Spanyol győzelem és a továbbjutás a B csoport rangadóján

Nagyon határozottan kezdte a mérkőzést a spanyol válogatott, céltudatosan járatta a labdát, és remek szélsőinek köszönhetően gyorsan helyzetekig is eljutott. A későbbiekben is veszélyesen futballoztak a spanyolok, akik fejesek mellett távoli lövésekkel is próbálkoztak. Donnarumma többször bravúrosan védett, nagy mértékben neki volt köszönhető, hogy az olaszok – akik csak időnként próbálkoztak ellentámadásokkal, és akkor is kevés sikerrel – nem kerültek hátrányba.

A pihenő után sem változott a játék képe, továbbra is a spanyolok irányítottak, kezdeményeztek és alakítottak ki helyzeteket, de az olaszok segítsége is kellett nekik a vezetés megszerzéséhez: egy beadás után a többször irányt változtató labda Calafiori bal térdéről került az olasz kapuba. A spanyol fölényt jól jelezte, hogy a 60. percben 15-1 volt a kapuralövési kísérletek aránya. Az olaszok támadásban nagyon keveset mutattak, a technikai fölényben lévő, nagyon agilisan futballozó spanyolok egyértelműen ellenfelük fölé nőttek.