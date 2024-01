ENSZ-főtitkár: mindenkinek el kell ismernie a palesztinok jogát az államalapításra

António Guterres hozzáfűzte: ennek a jognak a megtagadása beláthatatlanul hosszú időre nyújt el egy olyan konfliktust, amely komolyan fenyegeti az egész világ békéjét és biztonságát, súlyosbítja a világ megosztottságát, szítja a szélsőségességet.

Az Egyesült Államok, Izrael fő szövetségese és fő támogatója a Hamász palesztin iszlamista szervezet elleni háborújában szintén támogatja és támogatta korábban is a kétállami megoldás megvalósítását, vagyis hogy Izrael mellett alakuljon meg egy palesztin állam. Ezt Joe Biden amerikai elnök újra elmondta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek, amikor pénteken telefonon beszéltek egymással, hozzátéve, hogy a palesztin állam létrejötte része a közel-keleti tartós békéről és Izrael tartós biztonságáról szóló elképzelésének. Netanjahu viszont ismét elutasította a kétállami megoldást, és azt is, hogy Izrael csökkentse a Hamász elleni katonai műveleteinek intenzitását. John Kirby, a washingtoni Fehér Ház nemzetbiztonsági koordinátora a telefonbeszélgetés után újságíróknak azt mondta: „nyilvánvalóan másképp látjuk a kérdést, de az elnök még mindig hisz a palesztin állam megvalósíthatóságában, még ha az nagyon nehéz lesz is".

Netanjahu hivatala is beszámolt szombaton a telefonbeszélgetésről, és úgy fogalmazott, hogy „a miniszterelnök biztonsági okokra hivatkozva elutasította a palesztinok önállóságát a Gázai övezetben, a terület felett Izraelnek kell ellenőrzést gyakorolnia”.

Csütörtökön Netanjahu arról beszélt, hogy Izraelnek Ciszjordániát is teljesen katonai ellenőrzése alatt kell tartania biztonsága érdekében, tehát ennélfogva is kizárandó a palesztin szuverenitás.

A Hamász is visszautasította szombaton az amerikai elnök szavait, egyik tisztségviselőjük, Izzat ar-Risik azt mondta: „szemfényvesztés, amit az elnök mond, és a palesztinok nem dőlnek be neki". Biden "teljes mértékben partner a népirtó háborúban, népünk semmi jót nem vár tőle” – tette hozzá.