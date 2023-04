Élve fejezte le az ukrán hadifoglyot az orosz katona

Szerdára valósággal felrobbantak az ukrán hivatalos szervek és magánszemélyek közösségi oldalai a közel-keleti polgárháborúk bestialitását idéző videótól. A beszámolók szerint a felvételen az látható, ahogy egy maszkos orosz katona rátérdel a még életben levő ukrán hadifogoly hátára, majd egy késsel levágja annak fejét. Egy másik orosz fegyveres eközben megmutatja az áldozat repeszálló mellényét, amelyen látható az ukrán címer is. Nem világos, hogy hol és mikor készült a videó, ám a zöld növényzet arra enged következtetni, hogy valamikor még a tavalyi év folyamán.

A felvételt egy másik videó is megelőzte még a múlt héten, amely akár egészen friss is lehet. Ezen egy aknára futott, és az oldalán fekvő M113-as páncélozott csapatszállító harcjármű látható, a legtöbb feltételezés szerint Bahmut környékén. A roncs mellett legalább két fej nélküli holttest hever – az egyenruhájuk alapján is látszik, hogy mindketten ukrán katonák voltak. Ezt a felvételt is orosz katonák készítették, egyikük pedig nevetgélve jegyzi meg, hogy az áldozatok fejét levágták, majd hozzáteszi, a kezeiket is, illetve levették a bakancsaikat.

Az utóbbi videóval nagyjából egy időben, még a hétvégén pedig egy fénykép is kikerült az orosz közösségi oldalakra. Ezen egy levágott és megcsonkított emberi fej látható egy karóra húzva – állítólag Bahmutban, a leírások pedig arra utalnak, hogy ez is egy ukrán katona maradványa.

A két videó kapcsán egyelőre nem egészen világos, hogy az elkövető orosz katonák mely egységek tagjai – bár sok beszámoló Wagner-zsoldosokra utalgat.

Az ukrán vezető politikusok a nap folyamán egymás után nyilatkoztak a lefejezést mutató videó kapcsán, de nem hagyták említetlenül a másik két felvételt sem. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter például az Iszlám Államnál is rosszabbnak nevezte Oroszországot. A Reuters összefoglalója szerint az ukrán hírszerzés vizsgálatot indított a videófelvétel miatt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóüzenetben reagált, amelyben cselekvésre sürgette a nemzetközi közösséget. „Van valami, amit a világon senki sem hagyhat figyelmen kívül. Milyen könnyen ölnek ezek a bestiák. Ez a videó egy ukrán hadifogoly kivégzését mutatja. Ez a videó olyannak mutatja Oroszországot, amilyen valójában” – közölte, majd azt is hozzátette, hogy jogi felelősségre vonják őket minden tettükért.

Napközben Moszkva is reagált a lefejezést mutató videóra. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője „borzasztónak” minősítette a felvételt, majd arra utalt, hogy ellenőrizni kell a hitelességét – ha pedig tényleg megtörtént az eset, akkor azt, hogy hol és kik által.

Nabila Massrali uniós szóvivő az eset kapcsán közölte, az EU ígéretet tesz a háborús bűnösök felelősségrevonására. Hozzáfűzte, nincs több információjuk a lefejezést mutató videó hitelességéről, ám ha az bebizonyosodik, akkor az orosz agresszió embertelen természetére való újabb, brutális emlékeztetésnek minősül.

(Sky News, Guardian)