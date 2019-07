Elhunyt Ross Perot, volt amerikai elnökjelölt

A texasi milliárdos kétszer is indult az elnökválasztáson: 1992-ben függetlenként, majd 1996-ban az általa alapított Reform Párt képviseletében.



Az 1992-es választásokon - amelyekből Bill Clinton került ki győztesen - a voksok 19 százalékát szerezte meg. Ezzel az egyik legsikeresebb független elnökjelölt volt az Egyesült Államok 20. századi történetében. A kampányt saját pénzéből finanszírozta és elemzők szerint színes egyénisége is hozzájárult a sikerhez. Négy esztendővel később azonban jóval gyengébben szerepelt: a választók alig 8 százalékának bizalmát vívta ki, és Reform Párt is szétesett.

A pályájára emlékezők felidézik, hogy nagyon szerény anyagi körülmények között élő családban nőtt fel a texasi Texarkanában, fiatalként újságkihordó volt, és első millióját egy informatikai cég létrehozásával kereste.

Először 1979-ben vált ismertté a neve az üzleti világon kívül is, amikor finanszírozott egy magánkommandót, hogy kiszabadítsa cége két, Iránban fogva tartott munkatársát. Az akció sikeres is volt, a sztorit Ken Follett regényben is megörökítette, majd az NBC televízió filmet is forgatott róla. Az 1980-as években magánemberként tárgyalt vietnami tisztségviselőkkel annak érdekében, hogy felkutassák az eltűnt, vagy még börtönben lévő amerikai katonákat.

Politikusként a szövetségi költségvetési deficit csökkentése és a külföldre kiszervezett munkahelyek visszahozatala mellett kardoskodott. Véleményével a második elnökjelöltsége után is jelen volt az amerikai közéletben. 2008-ban az Egyesült Államok eladósodottságával és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó internetes honlapot is létrehozott.