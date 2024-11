Donald Trump olyat tett, amit negyven éve senki

A 2024-es amerikai elnökválasztás előtt hét államot jelöltek ki csatatér-államként, méghozzá Georgiát, Észak-Karolinát, Pennsylvaniát, Michigant, Wisconsint, Arizonát és Nevadát.

Donald Trump eddig hat államot elvitt, legutóbb Nevadában kiáltották ki győztesnek. Már csak Arizonában számlálják a szavazatokat, de Trump előnye egyelőre behozhatatlannak tűnik.

Most már az is biztosra vehető, hogy Trump ezúttal nemcsak az elektori szavazatokat nyeri meg, hanem a többségi szavazatokat is: 74%-os feldolgozottságnál 52,5%-on áll, míg Kamala Harris az összes leadott voks 46,6%-át gyűjtötte be.

Nevadában egyébként utoljára 2004-ben George W. Bush tudott nyerni republikánus elnökjelöltként.

(Denník N)