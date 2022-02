Biden: az egyik opció a 3. világháború

Biden arról is beszélt, hogy Oroszország rövid és hosszú távon is nagy árat fizet majd az Ukrajna elleni invázióért. Úgy vélekedett, hogy a konfliktus akár közelebb is hozhatja Európát és a NATO-t. Putyin épp az ellenkező hatást éri el, mint ami a célja volt – fogalmazott. Az amerikai elnök szerint két opció van: az egyik a harmadik világháború, háború Oroszországgal, a másik pedig, hogy biztossá tegyék, hogy egy ország, ami a nemzetközi joggal ennyire szembe megy, megfizet azért, amit tett. (Tx)

Támogassa az ujszo.com -ot Úgy vagyunk az újságírással, mint a hivatásos zenészek: fellépünk naponta a „kőszínházban", elegáns ruhában a hűséges, bérletes közönségünk előtt, vagyis eljuttatjuk a postaládákba, árushelyekre nyomtatott napilapként a fizetős Új Szót. És mondhatjuk azt, hogy kiállunk a mélyen tisztelt publikum elé a korzón is, kicsit könnyedebben szórakoztatjuk, elgondolkodtatjuk a közönséget, érzelmeket kiváltva az erre járó tömegből. Ez az előadás pontosan olyan szenvedélyes, mint a kőszínházi fellépés, ugyanúgy sok munkával jár, mégis ingyenes. Ha tetszett, hálásan fogadjuk adományát, amit a jelképes hegedűtokba helyezhet. Eddigi felajánlásait is szívből köszönjük az új hangszerekhez, a zenekar bővítéséhez, a repertoár kiszélesítéséhez: az ujszo.com naprakész működtetéséhez. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom