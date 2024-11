Az uniós tanács jóváhagyta az EU 2025-ös költségvetését

A brüsszeli tájékoztatás szerint ebben az évben 800,5 millió euró áll rendelkezésre a jelenlegi többéves pénzügyi keret kiadási felső határa alatt, lehetővé téve az EU számára, hogy előre nem látható szükségletekre reagáljon.

A költségvetés elfogadását még az Európai Parlamentnek is be kell jelentenie, miután jóváhagyta a közös tervezetet. Az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának egyaránt 14 nap áll rendelkezésére, hogy hivatalosan is jóváhagyja a megállapodást – tájékoztattak.