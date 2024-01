Az orosz hadsereg 13 csoportos csapást mért a héten ukrán hadiipari és katonai célpontokra

A tavalyihoz hasonlóan idén sem a Disney uralja az animációs Oscar-jelöltek listáját. Idén ráadásul többségében nem is gyerekeknek szóló alkotásokat jelölt a kategóriában az Akadémia. Nem tippelek, hogy ki lesz a nyertes, azt viszont megkockáztatom, hogy most azok is kedvet kapnak fantasyt nézni, akik egyébként ódzkodnak a műfajtól.