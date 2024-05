Az orosz erők Donyeck megyét ágyúzzák, áldozatok is vannak

Hozzátette, hogy a lövedékek a település központjában csapódtak be, és többszintes épületekben is károkat okoztak. Közlése szerint Kurahovét csütörtök este is lőtték az orosz erők, a lövedékek elektromos hálózatokban okoztak károkat, ami miatt a város egy része áramellátás nélkül maradt.

Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója arról adott hírt, hogy az esti orosz támadások következtében két helyi lakos vesztette életét, köztük egy 12 éves gyermek. Később a megyei ügyészség közölte, hogy az orosz erők aktívan ágyúzzák a régiót, az eddigi adatok szerint pénteken három helyi lakos halt meg – közülük kettő Kurahovében –, és öt szenvedett sebesüléseket.

Oleh Szinyehubov, a szomszédos Harkiv megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok irányított légibombákkal mértek csapást délután a megyeszékhelyre, Harkivra, megrongálódott egy utasokat szállító villamos és több lakóépület. Hozzátette, hogy egy nő életét vesztette, két helyi lakos megsebesült, és még a romok alatt is lehetnek emberek.

Az ukrán védelmi minisztérium arról számolt be a Telegramon, hogy most fejezi be a frontvonal körzetében tervezett erődítmények építését öt régióban, köztük a donyeckiben, ahol az aktív harcok folytatódnak. Ezenfelül hamarosan befejezik az építéseket Szumi, Zaporizzsja, Herszon és Harkiv megyékben is.

Olekszandr Pavljuk altábornagy, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka a The Times című brit napilapnak adott interjújában – amelyből a Szuszpilne ukrán közszolgálati televízió internetes kiadványa idézett – közölte, hogy ukrán hírszerzési értesülések szerint Oroszország valóban tervet készített Harkiv és Szumi városok elfoglalására. Kijelentette, hogy az oroszok nemcsak Donyeck és Luhanszk megyék egészének bekebelezésére törekszenek, hanem Zaporizzsja megyét is teljesen meg akarják szállni. Leszögezte: az ukrán fegyveres erők mindent megtesznek az orosz tervek meghiúsítása érdekében, de ehhez fegyverekre van szükségük.

„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az orosz áttörést, és reméljük, hogy az amerikai fegyverek ebben segítségünkre lesznek. Ha időben érkeztek volna, nem veszítettük volna el azt a területet, amelyet az elmúlt hónapokban elveszítettünk” – tette hozzá a parancsnok.

Az ukrán külügyminisztérium sajtószolgálata arról tájékoztatott, hogy Dmitro Kuleba külügyminiszter telefonos megbeszélést folytatott lengyel kollégájával, Radoslaw Sikorskival. „Mindketten pozitív dinamikát észleltünk az ukrán–lengyel kétoldalú kapcsolatokban” – mondta Kuleba. Szavai szerint megbeszélésük alatt szót ejtettek az ukrán légvédelem megerősítéséről, Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának folyamatáról és Volodimir Zelenszkij elnök béketervéről.

Az ukrán Szabadság Rádió a védelmi minisztérium vonatkozó rendeletére hivatkozva arról számolt be, hogy május 4-től életbe lép az a módosítás, amely megváltoztatja a katonai szolgálatra való alkalmassági kategóriákat. Eddig három kategória létezett: az alkalmas, az alkalmatlan és a korlátozottan alkalmas, legutóbbi viszont megszűnik. Megmarad az alkalmatlan és az alkalmas besorolás, viszont az eddig korlátozottan alkalmasakat négy új kategóriába sorolhatják, miután átestek egy újabb katonaorvosi felülvizsgálaton.

Azoknak a 18–60 év közötti férfiaknak ugyanis, akiket eddig korlátozottan alkalmasnak minősítettek, ismét meg kell jelenniük a katonai orvosi bizottság előtt, amire 2025. február 4-ig van lehetőségük. Az új rendelet szerint minősíthetik őket teljes mértékben alkalmasnak is. Egy új kategóriába kerülnek azok, akik „alkalmasak katonai támogató egységekben, toborzóirodán, katonai egyetemeken, kiképzőközpontokban, egészségügyi egységekben, logisztikában és kommunikációs egységekben, valamint őrző-védő feladatok ellátásában végzett szolgálatra”. A Szabadság Rádió szerint ők is mozgósíthatók lesznek, ha a felsorolt egységek vagy intézmények valamelyikében szükség van rájuk. A harmadik kategória elnevezése: „alkalmas bizonyos szakterületekre”. A rádió megjegyzése szerint idetartoznak például a katonatiszti főiskolai felvételre jelentkezők. A negyedik kategóriába pedig olyanok fognak tartozni, akik kizárólag „specifikus feladatokra” alkalmasak.