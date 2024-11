Az oltásellenes Robert F. Kennedy Jr.-t jelöli egészségügyi miniszternek Donald Trump

A leendő amerikai elnök, Donald Trump a közösségi oldalán jelentette be döntését, hogy az egészségügyi és humán szolgáltatások minisztériumát (Department of Health and Human Services) Robert F. Kennedy vezetheti. Kennedyt korábban a demokratákhoz kapcsolták, később azonban függetlenként szerette volna megmérettetni magát az elnökválasztáson, azonban Donald Trump javára végül visszalépett.

Az amerikaiakat túlságosan régóta sújtja az élelmiszeripar egésze, valamint a gyógyszervállalatok, amelyek a közegészségügyet illetően megtévesztésben, félretájékoztatásban és hamis információk terjesztésében részesek

– fogalmazott Donald Trump.

A kijelölt egészségügyi miniszter korábban többször nyilatkozott arról, hogy, ha lehetőséget kap rá, akkor jelentősen átalakítja az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalát, valamint az élelmiszerbiztonság növelését, de a gyógyszerek engedélyezésének szigorítását is ígérte.

A közhiedelemmel ellentétben Kennedy oltásellenessége nem a Covid idején, hanem jóval korábban kezdődött és a gyermekkori kötelező védőoltásokra is kiterjed.

Ahogy az AP is megjegyzi, a politikus gyakran hangoztatja azt a régi tévhitet, hogy a védőoltások autizmust okoznak.

Nincs biztonságos és hatékony védőoltás

– jelentette ki a Fox Newsnak 2023-ban adott interjújában, két évvel korábban pedig arra biztatta az embereket, hogy vessék el az amerikai járványügyi központ védőoltásokkal kapcsolatos irányelveit.

A politikusnak azonban az oltások mellett a vízzel is vannak fenntartásai. Kennedy úgy véli, be kell tiltani a fluor alkalmazását a vízellátásban.

A fluorozásnak nevezett technikát a közegészségügyi szakértők támogatják, mivel hasznos a fogászati betegségek elleni küzdelemben. Kennedy azonban a fluort „ipari hulladéknak” nevezte, és azt állította, hogy összefüggésbe hozható a rákkal. Egészségügyi csoportok ugyanakkor kitartanak amellett, hogy biztonságos.