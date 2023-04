Az Apple-vel szomszédos kávézóban vágott lyukon keresztül félmilliós kárt okoztak a techvállalatnak

Tolvajok csoportja tört be vasárnap este az amerikai Seattle-ben található Apple üzletbe, és félmillió dollár értékben különböző árucikkeket tulajdonítottak el. A rablók záróra után hatoltak be a szomszédos kávézóba, és egy kis lyukat vágtak a mellékhelyiség falán, amelyen keresztül bejutottak a az Apple boltjába. Ilyen módon elkerülték azt is, hogy a riasztó megszólaljon.

A mellékhelyiségben keletkezett lyukról készült fotót Mike Atkinson, a kávézó főnöke tette közzé a Twitteren.