Ausztriában többeket őrizetbe vettek iszlamista támadás elkőkészületeinek gyanújával

Mivel ezekben a napokban leginkább a Csendes éj, a Jingle Bells vagy a Last Christmas folyik a csapból, illetve jön ki a könyökünkből, összegyűjtöttünk néhány méltatlanul mellőzött, ha úgy tetszik, alternatív karácsonyi dalt. Olyan előadókra fókuszáltunk, akikről kevesen gondolnák, hogy pályafutásuk során ez a téma is megihlette őket. Számítunk a rádiós zenei szerkesztők figyelmére is, hátha változtathatunk valamicskét a dolgok menetén.