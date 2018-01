Amatőrizmussal vádolják volt párttársai Marine Le Pent

Párizs | A Marine Le Pen vezette francia Nemzeti Front számos szervezeti problémájáról tanúskodnak azok a dokumentumok, amelyek az elmúlt napokban jelentek meg a francia sajtóban, s amelyek kapcsán a pártelnök volt munkatársai szerint "teljes amatőrizmus" jellemezte az elnökválasztási kampánystratégiát. Marine Le Pen nem kívánta kommentálni az értesüléseket.

A Mediapart tényfeltáró hírportálnak Mickael Ehrminger, aki 2011-ről 2017 augusztusig volt a Nemzeti Front logisztikai felelőse, elmondta: a pártnak nincsenek tapasztalt középvezetői, a klánok közötti versengés és a teljes szervezetlenség jellemezte az elmúlt éveket, amelynek következménye volt Marine Le Pen "teljesen amatőr" elnökválasztási kampánya. A volt párttag szerint a kampányban minden az utolsó pillanatban dőlt el és készült el, a szórólapoktól kezdve a rendezvényekig.

A volt logisztikai felelős szerint - aki a Nemzeti Front korábbi alelnökének és Marine Le Pen stratégiai igazgatójának, Florian Philippot-nak - a stábjában dolgozott, az elnökjelöltnek nem volt stratégiai irányvonala, Philippot befolyása alatt állt, aki sokszor egész más tanácsot adott reggel, mint este, miután az elképzelései a közvélemény-kutatási eredmények függvényében változtak.

Mickael Ehrminger szerint a kampányt jelentősen meghatározta a párton belül csoportok közötti rivalizálás, amelyek mind hatást akartak gyakorolni Marine Le Penre.

"Szembenállás volt a régi frontosok és Florian Philippot tábora között. A legkisebb probléma is konfliktushoz vezetett, és Marine Le Pennek kellett mindig beavatkoznia" - mondta a volt párttag, aki szerint a pártelnök közvetlen tanácsadói között is olyan jelentős volt a rivalizálás, hogy az utakról, a sajtótájékoztatókról, a kampányrendezvényekről is mindig az utolsó pillanatban született döntés.

Az elnökválasztási kampányban Mickael Ehrminger feladata volt előkészítenie Marine Le Pen jegyzeteit az elnökjelölti tévévitára. Azokba azonban szerinte az elnökjelölt a vita előtt egyszer sem tekintett bele.

Az elnökválasztás két fordulója közötti május 3-i tévévitában, ahol Marine Le Pen Emmanuel Macronnal mérkőzött meg, a Nemzeti Front elnöke a gazdasági és politikai témák lényegi kérdéseit illetően teljesen felkészületlennek mutatkozott.

A Mediapart által közzétett dokumentumok szerint Le Pen a tévévitát megelőző nap kapta meg a stábjától a Macronnal szemben követendő stratégiai elképzelést, amelyek lényege "Macron imázsának lerombolása volt, még akkor is ha az hitelvesztést okoz", illetve "folyamatos támadás, nyugalommal és mosolyogva". Az egyes témákról készített jegyzeteket Marine Le Pen csak a tévévita előtti órákban kérte el.

"Ekkor tettem fel magamban a kérdést, hogy minek dolgoztam. Semmiről nem tudott (Marine Le Pen), amit előkészítettünk neki. Megcsináltuk a jegyzeteket, mert tudtuk, hogy szükség lesz rájuk, de 24 óra azok átnézésére és elsajátítására nem elegendő" - mondta Mickael Ehrminger, aki szerint Marine Le Pen "kiváló rétor, de más jelöltekkel szemben, akik egy kicsit is készültek, tudatlan volt ... Marine Le Pent 2011-ben választották meg a Nemzeti Front elnökének, hat éve volt felkészülni a gazdaságból, a társadalmi kérdésekből. A második forduló előtt nem tudta, hogy nem minden orvos közalkalmazott, nem tudta, hogyan működik egy valuta, nem ismerte az intézményeket, a jogot, pedig egyébként ügyvéd" - mondta a volt logisztikai felelős, aki a Marine Le Pen legfőbb bizalmasának számító Florian Philippot-val együtt szeptemberben kilépett a Nemzeti Frontból.