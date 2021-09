Afgán konfliktus - Heves harcok dúlnak Pandzsírban, Blinken Katarban tárgyalt

Folytatódtak keddre virradóra a heves harcok az afganisztáni Pandzsír-völgyben annak ellenére, hogy az országot ellenőrző tálibok már előző nap közölték, hogy elfoglalták a területet, és az afganisztáni háború ezzel véget is ért. Közben Antony Blinken amerikai külügyminiszter Katarban tárgyalt az afganisztáni helyzetről.

Folytatódtak keddre virradóra a heves harcok az afganisztáni Pandzsír-völgyben annak ellenére, hogy az országot ellenőrző tálibok már előző nap közölték, hogy elfoglalták a területet, és az afganisztáni háború ezzel véget is ért. Közben Antony Blinken amerikai külügyminiszter Katarban tárgyalt az afganisztáni helyzetről.

A pandzsíri ellenállók szervezetéhez, a Nemzeti Ellenállási Fronthoz (NRF) közel álló források úgy írták le az ottani helyzetet, hogy vasárnap este óta a tálibok drónokkal támadják az ellenállókat, ezért sokaknak közülük a környékbeli magaslatokra kellett visszavonulniuk.

"Hétfőn a heves harcok folytatódtak, és folytatódnak most is" - közölte a TASZSZ hírügynökséget keddre virradóra tájékoztató forrás, aki szerint harcok dúlnak a szomszédos Baglán tartomány Andarab körzetében is.

A feszült pandzsíri helyzet és a tálibok szüntelen tüze miatt a helyi lakosok zöme ugyancsak elhagyta az otthonát, és a környékbeli magas hegyekben keresett menedéket - mondta az illetékes.

Megerősítette, hogy a tálibok elfoglalták a pandzsíri tartományi kormányzói hivatalát, illetve a tálibellenes küzdelem néhai vezéralakjának, Ahmad Sah Maszúdnak a mauzóleumát.

Zabihullah Mudzsáhid, a tálib radikálisok szóvivője már hétfő reggel bejelentette, hogy a tálib erők elfoglalták az addig ellenállást tanúsító tartományt, ezzel Afganisztán teljes területe az uralmuk alá került, és az afganisztáni háború véget ért.

A Herat Times című afgán lap arról számolt be, hogy hétfő este több afganisztáni városban, egyebek mellett Kabulban, Gázniban, Herátban és Mazari-Sarifban is a pandzsíri ellenállókat támogató tüntetések voltak. A demonstrálók az ellenállók vezetőjét, Ahmad Maszúdot - Ahmad Sah Maszúd fiat - éltették, halált kiáltottak a tálibokra és az őket szerintük támogató Pakisztánra. Incidensekről nem érkeztek hírek.

Közben Antony Blinken amerikai külügyminiszter és Lloyd Austin védelmi miniszter hétfőn Katarban tárgyalt az afganisztáni helyzetről Tamím bin Hamad Ál Száni sejkkel.

Az egyeztetés után nem tartottak sajtótájékoztatót. Ned Price amerikai külügyi szóvivő csupán arról számolt be közleményében, hogy Blinken és Austin megköszönte a katari sejknek az amerikai állampolgárok Afganisztánból való biztonságos kimenekítéséhez nyújtott rendkívüli segítséget. A tárgyaláson kétoldalú kérdésekről, továbbá a térségbeli biztonság és jólét előmozdítására irányuló kezdeményezésekről is szó volt - jelezte a külügyi szóvivő.