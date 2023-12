Egy héttel korábban is ölt a prágai sorozatgyilkos

A 24 éves David Kozák büntetlen előéletű, kiváló tanuló volt, aki fegyvertartási engedéllyel rendelkezett. Most az apja meggyilkolásával szintén gyanúsítják, de egyértelműen kapcsolatba hozták két ember múlt heti halálával is. A 24 éves prágai bölcsészkari tömeggyilkos a rendőrség szerint összefüggésbe hozható a múlt pénteki, Prága keleti része közelében levő klánovicei erdőben történt kettős gyilkossággal. Az erdőben valaki 4 fejlövéssel megölt egy 32 éves férfit és annak 2 hónapos csecsemőjét. A ballisztikai vizsgálat mára bebizonyította, hogy aklánovicei erdőben meggyilkolt két embert ugyanazzal a fegyverrel lőtték le, amelyet abban a házban találtak, ahol a Károly Egyetem bölcsészkarán lövöldöző férfi lakott Hostouň faluban (Kladnói járás) – közölte péntek délután a cseh rendőrség.

A merénylő fegyvertartási engedéllyel rendelkezett, azonban a rendőrséget így is meglepte, hogy a bölcsészkar épületében milyen komoly fegyverarzenált halmozott fel. A halálos fegyver egy AR-15-ös típusú ismétlőpuska, vagy arra nagyon hasonlító fegyver volt. Az AR-15-ös az amerikai hadseregben rendszeresített M16-os gépkarabély polgári változata, az USA-ban már számos sorozatgyilkosságot követtek el vele. Az elkövetőnek 8 fegyverre volt engedélye, ebből 2 nagy hatótávolságú volt. Az Európai Unión belül a cseheknél a legmegengedőbb a fegyverviselési törvény.

A gyilkossal együtt 15 halottja és 25 sebesültje van a prágai Károly Egyetem bölcsészkarán történt lövöldözésnek – közölte Martin Vondráček országos rendőrfőkapitány, az egyik áldozat a kórházba szállítást követően halt meg. Az egyik megnevezett áldozat a bölcsészkar zenetudományi intézetének igazgatónője volt. A Blesk úgy tudja, egy fiatal nőt még az egyetem épülete előtt lőtt le. Három külföldi állampolgár is van a támadás sebesültjei között, ketten az Egyesült Arab Emirátusokból egy pedig Hollandiából – tette hozzá Vít Rakušan cseh belügyminiszter. A cseh közszolgálati televízió a különböző kórházakra hivatkozva azt közölte, hogy a sebesültek állapota stabil. Bár az elkövető magányos gyilkos volt, a rendőrség közölte, országszerte január 1-ig biztonsági intézkedéseket vezet be.

A lövöldöző a bölcsészkar épületének párkányáról három, utcán sétáló embert is eltalált fegyverével, továbbá egy személyautót és egy rendőrautót is meglőtt – közölte a támadással kapcsolatban tartott sajtótájékoztatóján Petr Matějček, a prágai rendőrkapitányság vezetője. „Amint közelíteni kezdtek hozzá a rendőrök, a támadó maga ellen fordította fegyverét és öngyilkosságot követett el” – mondta. Matějček hozzátette: a helyszínre érkező tisztek fel nem használt lőszert is találtak a helyszínen. Ha a rendőrség később érkezik és nem sikerül időben sarokba szorítaniuk a lövöldözőt, sokkal nagyobb vérontás is lehetett volna – mutatott rá.

A rendőrség pénteken több embert is letartóztatott. Az egyik prágai férfi azt jelezte, számára „inspiráló” volt a merénylet, ezért ő is ölni készül. Egy Olomouc megyei 14 éves diák pedig azért került a rendőrség látókörébe, mert azt állította, hogy lövöldözni fog az iskolájában. A rendőrség, a kormányfő és a belügyminiszter is arra kérte a polgárokat, ne üljenek fel a rémhíreknek, ne terjesszenek valótlanságokat a tragédiáról, ne higgyék el, hogy a tömegmészárlás mögött ukrán szál húzódik – ezt valószínűleg orosz álhírgyártók kezdték terjeszteni. A Károly Egyetem előtt gyertyák égnek, virágok hegyei halmozódnak, tömegek emlékeznek az áldozatok emléke előtt. Pénteken Petr Fiala cseh miniszterelnök, Ivan Bartoš miniszterelnök-helyettes, Jan Lipavský külügy- és Vít Rakušan belügyminiszter a bölcsészettudományi kar előtti emlékhelyen rótta le kegyeletét. Csehországban szombaton állami gyásznapot tartanak az áldozatokra emlékezve. Jan Graubner prágai bíboros érsek szombaton a Szent Vitus-székesegyházban szentmisét mutat be az áldozatokért.

Időközben közzétették a csütörtöki lövöldözés menetét: A rendőrség 12:30 órakor kapott információt a lövöldöző barátjától, hogy Kozák Prágába utazott, hogy megölje magát. Negyed órával később a Kladno közeli házában holtan találták az apját. 14 óra tájékában a rendőrség megállapította, a lövöldöző az egyik egyetemi campus felé tarthat, fél órával később megkezdték az épület kiürítését. Amikor elkezdődött a lövöldözés az egyetemen, a rendőrök 5 percen belül kiértek, tíz perccel később Kozák már a tetőn volt. 15:20 órakor a fegyverével lelőtte magát.

(ct24, Bl., MTI)