A német pénzügyminiszter támogatja, hogy országa adjon Taurus rakétákat Ukrajnának

Az Orbán-kormány eddig titkosított határozataiból kiderült, egyes határon túli szervezeteket 2011-ben 787 millió forinttal (2,6 millió euró) támogattak. A dokumentumokat a hvg.hu szerezte meg, miután jogerősen is pert nyert a magyar kormánnyal szemben. A teljes összegből 240 millió forintot, azaz nagyjából 800 ezer eurónyi összeget kaptak a szlovákiai szervezetek. A támogatott szervezetek között szerepel Csáky Pál (MKP) polgári társulása, a Pro Futuro Hungarica is, de a Főnix PT is kapott pénzt.