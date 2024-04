A húsz évvel ezelőtt csatlakozó országok zászlóinak színeivel világítják meg a római Colosseumot az EU-bővítés évfordulóján

Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország, valamint Ciprus és Málta csatlakozott az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén.

A keddi ünnepségen részt vesznek a tíz ország diplomáciai képviseleteinek tagjai.

A római amfiteátrumot a május 9-i Európa-napon is kivilágítják; akkor kék színnel, és a Colosseum jelképesen részt vesz a júniusban esedékes európai parlamenti választási kampányban is. A következő hetekben ugyanis az Európai Unió által is használt, körben 12 arany színű csillagot tartalmazó kék zászlót vetítik az emlékműre a Use Your Vote (Élj a voksoddal!) angol felirattal.

Az olasz kulturális minisztérium keddi bejelentése szerint május 9-től három kistelepülés öltözik kék színbe; Piemont tartományban Rosignano Monferrato, Umbriában Otricoli, valamint Gerace Calabriában. Ezeken kívül számos más műemléket, intézményt, régészeti emléket is megvilágítanak a „közös kulturális értékek jelentősége hangsúlyozására, amelyek az európai identitás alapját képzik”.