Szlovákiát is megérintheti a háború szele – mire számíthatunk?

Háború lesz Ukrajnában? A NATO komolyan veszi ezt a fenyegetést, még akkor is, ha próbál megállapodásra jutni Moszkvával. A szlovák kormány is tárgyal erről, mivel 1945 óta nem kerültünk ilyen közel egy háborús konfliktushoz. Mit mond a szakértő?

Az orosz-ukrán határon október óta nem enyhült a feszültség. A BBC becslései szerint akár 175 ezer orosz katona is átvonulhat a szomszédos állam keleti határára. Moszkva állítólag a hadi flottáját is bevetette: a svéd védelmi minisztérium jelentése szerint hat nagy katonai hajó hagyta el a balti-tengeri kikötőket, és feltehetően a Krím felé tartanak – írja a pluska.sk.

A szlovák kormány is foglalkozik az ukrajnai helyzettel. Tegnap a biztonsági tanács rendkívüli ülést tartott a témában. A tervek szerint a tárgyalás ma folytatódik, így a politikusok átfogó katonai és hírszerzési tájékoztatást kapnak a határhelyzetről. „Az európai kontinens szempontjából a helyzet talán most a legrosszabb a második világháború vége óta... Orosz részről is olyan eszközök telepítését regisztráljuk, amelyek hatótávolságukban Szlovákia területét is érintik” – mondta Jaroslav Naď védelmi miniszter.

„A helyzet Ukrajna keleti határán súlyos és feszült. De ezt nem Ukrajna vagy bármely NATO-tagállam okozta. Egyikünk sem fenyegeti Oroszországot, egyikünknek sincs területi követelése Oroszországgal szemben” – mondta Heger.

Radoslav Štefančík politológus dicséri a kormány hozzáállását ebben a nemzetközi válságban: „Külpolitikánkat ma olyan emberek képviselik, akik világosan és határozottan beszélnek a külpolitikai irányultságról, és a nyugati liberális demokráciák családjában látnak bennünket” – mondta.

Az ellenzéki Hlas is egyetért a kormány álláspontjával. „Szlovákia az EU és a NATO tagja, és ezekben a csoportosulásokban azoknak az oldalán kell állnia, akik az erőszakos megoldások helyett a párbeszédet támogatják” – mondta a Peter Krmec, a párt tagja.

