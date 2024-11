A forintot legatyásította, fiát multimilliomossá tette. Távozóban Matolcsy, a magyar jegybank elnöke

Matolcsy György nemcsak Varga Mihállyal, hanem Nagy Mártonnal, a nemzeti bank korábbi alelnökével, nemzetgazdasági miniszterrel is nagyon rossz viszonyt ápol. Az igazi probléma vele kapcsolatban azonban az, hogy Matolcsy családja és baráti köre hallatlanul meggazdagodott a jegybanki pozíciója révén.

Elvesztette közpénz jellegét...

Szlovákiában most azon szisszenünk fel, hogy Peter Kažimír, a Szlovák Nemzeti Bank elnöke a korrupciós ügye (48 ezer eurós vesztegetés a vád, ami kis híján elévült, hála Robert Fico gondoskodásának…) és az élettársa legalább 1,5 millió eurós Riviéra-parti villája miatt nem sorolható az éppen feddhetetlen előéletű pénzügyi szakemberek közé. Azonban ez mind semmi a bombasztikus kijelentéseket kedvelő, jobb napjaiban hatalmas magyar fejlődést vizionáló Matolcsy György „teljesítményéhez” képest.

Az elmúlt 14 évben több mint 120 milliárd forintnyi vagyon gyűlt fel a Matolcsy-kör körül, méghozzá a jegybank hathatós segítségével. Az unortodox politikájáról elhíresült Matolcsy a múltban legalább 260 milliárd (!) forintot lapátolt át a jegybankból a nemzeti bank köré szervezett alapítványokba. Innen származik a mára szállóigévé vált kifejezés, miszerint a közpénz elvesztette közpénz jellegét… Egyébként hamar kiderült, hogy az alapítványok jelentős vagyont halmoztak fel, amelynek komoly része luxusingatlanok vásárlására ment el.

Pénzben lubickoló aranyifjú

Fia, Matolcsy Ádám, a semmiből lett aranyifjú és az őt körülvevő dúsgazdag fiatalok, néhány éven belül váltak milliárdossá. Porschék, 100 millió forintnál is drágább luxusórák, New York-i és dubaji ingatlanok, műkincsek, Balaton-parti ingatlanok, ölükbe hullott cégek jelzik gazdagodásukat. Ahogy a hvg fogalmazott: „Matolcsy György a jegybank élén sokmilliárdos szerződéseket kötött fia barátaival, miközben Matolcsy Ádám egy közepesen teljesítő bútorgyár élén élt akkora luxusban, amit bármelyik bútorgyáros megirigyelne.”

Orbán Viktor kormányfő, aki 2010-ben még a jobbkezének nevezte Matolcsyt, most rokonok, barátok sikeres feltőkésítése után távozhat a nemzeti bank éléről, aminek fő feladata egyébként a forint stabilitása (e héten 415 forintot adtak az euróért) és az infláció féken tartása (Magyarország 2023-ban uniós rekorder volt a pénzromlás üteme téren). Az is igaz, hogy Matolcsy a koronavírus-járvány végétől kezdődően többször fogalmazott meg nagyon éles kritikát az Orbán-kormány gazdasági döntéseivel kapcsolatban, 2022 decemberében arról beszélt, hogy a magyar gazdaság válság közeli állapotban van, most szeptemberben pedig azt mondta, teljes úttévesztésben van a magyar gazdasági vezetés.

Nyelvi lelemények

Távozásával egy hosszú és színes korszak ér véget a magyar gazdaságtörténetben, amely Matolcsy révén olyan fogalmakkal gazdagodott, mint a „magasnyomású gazdaságpolitika”, az „interkontinentális fordítókorong” vagy az „unortodox gazdaságpolitika”. „Mi büszkék vagyunk, hogy Ázsiából jöttünk. Kisgyermekeink fenekén 100-ból 30 esetben hat hétig kis, piros pont van, mint a japán kisgyermekek fenekén” – ilyen és ehhez hasonló nyilatkozatok tették emlékezetessé az egykori nemzetgazdasági miniszter és a még 4 hónapig jegybanki elnök regnálását.

(hvg, Tlx, ú)