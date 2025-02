A Fidesz bosszúhadjáratot indít a civil szervezetek ellen

A Fidesz felkérte a kormányt, hogy nevezzenek ki egy kormánybiztost, aki kiutazik az Egyesült Államokba, és ott „a létező összes dokumentumot túrja fel az elmúlt 10 évből, kérjen el minden, Magyarországra vonatkozó adatot” – jelentette be Kocsis Máté frakcióvezető a kihelyezett frakcióülés után. A turkálásra a frakcióvezető szerint azért van szükség, mert „egy külföldi állam dollármilliárdokat költött arra, hogy Magyarországon a demokratikusan megválasztott magyar kormányt megbuktassa. Erre honfitársainkat bérelte fel”. Azt mondta, ez egy politikai és médiakorrupciós hálózat, amit a kormánybiztosnak fel kell tárnia. A Fidesz frakcióvezetője tudni szeretné, melyek azok a médiafeleületek, civil szervezetek, amik „kaptak azért pénzt, hogy itthon politikai tevékenységet végezzenek”.

Gátlástalanok lesznek

Kocsis a Fidesz részéről gátlástalanságot ígért. A frakcióvezető hangsúlyozta, ehhez számos jogszabályt módosítani kell, mivel ez egy történelmi pillanat. Mindig is voltak olyan emberek Magyarországon, és más országokban is, akik pénzért kiszolgáltatták hazájukat, vagy kívülről próbálták felborítani az alkotmányos rendet, de ezeknek a törekvéseknek mindig ellen kell állni, mindig szembe kell menni velük, és most erre készülünk – magyarázta. Azt is hangoztatta, hogy a jövő évi választást is be fogja árnyékolni ez a külföldi pénz, amit politikai ellenfeleiken látnak. Ennek hatásait látják a magát függetlennek mondó médiában is, és az álcivil szervezetek aktivitásában is. Budapest voltaképpen a putyini Oroszországot másolja a független szervezetek ellehetetlenítésével…

Orbán Soros-fóbiája

Orbán Viktor miniszterelnök már januárban bejelentette, hogy a 2025-ös év legfontosabb külpolitikai célja az, hogy a Soros-birodalmat kiszorítsák Európából, és a miniszterelnök szerint Magyarország lehet ebben az első. Megjegyzés: a 94 éves Soros György annak idején Orbán nyugat-európai tanulmányait finanszírozta… A kormányközeli Magyar Nemzet értesülései szerint a Fidesz–KDNP balatonfüredi kihelyezett frakcióülésén a miniszterelnök arról beszélt a kormánypárti képviselőknek, hogy „Trump és Musk lebuktatták Soros és a demokraták politikai korrupciós hálózatát, akik dollármilliárdokat osztottak szét médiumoknak, nemzetközi szervezeteknek, Magyarországon is”, de többet „nem fogják guruló dollárokkal fizetni a zsoldosaikat” Magyarországon. Az Orbán-kormány a 2022-es választás óta gondosan építi a guruló dollárok narratíváját. Ezt a kampányt a titkos-szolgálatokat és a propagandát irányító Rogán Antal vezényli, kiindulópontját pedig az a tavaly novemberi titkosszolgálati jelentés adja, ami szerint az Action for Democracy amerikai lobbiszervezet 3 milliárd forintot küldött magyarországi szervezeteknek a 2022-es kampányban.

Az utolsó független végvárak

Miért pont a civileket zaklatják? Mert más már nem nagyon maradt. A Fidesz-kormány már bekebelezte a Parlamentet, az Alkotmánybíróságot, a Számvevőszéket, az ombudsmant, az egyetemeket – azokat az intézményeket, amelyek arra lennének hivatottak, hogy garantálják a szabadságot, az igazságot, és a méltányosságot Magyarországon mindenkinek. Az elmúlt bő évtizedben a magyar civil szervezetek egyre fokozódó nyomás alatt, a kormány civilellenes hadjárata közepette működtek.

