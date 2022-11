A CIA kivetette hálóját az orosz menekültekre

Új tagokat szeretne toborozni az amerikai központi hírszerzés, a CIA azon orosz állampolgárok között, akik elégedetlenek Vlagyimir Putyin elnökkel, és a háború, illetve a részleges mozgósítás miatt elmenekültek hazájukból. Ezen kritériumok alapján jó sok potenciális jelentkezőből válogathat a CIA, hiszen a februárban indított invázió után nagyjából 400 ezer, a szeptemberben elrendelt részleges mozgósítás után pedig további, mintegy 700 ezer ember hagyta el Oroszországot. Legtöbbjük a környező országokba, illetve Európába ment. A toborzásról a CIA egyik igazgatója, David Marlowe beszélt egy rendezvényen, amelyen kiemelte: „Vlagyimir Putyin semmilyen célját nem érte el a 9 hónapja indított háborúban, viszont nagyon sokakat elüldözött a saját hívei közül, gyakorlatilag az amerikaiak karjába kergette őket. most sok olyan orosszal vagyunk kapcsolatban, akik undorodnak az orosz politikától, és nem kizárt, hogy együtt tudunk majd működni velük – tette hozzá a Moscow Times c. lap cikke szerint. Marlowe arról is beszélt, hogy az ukrajnai konfliktus egy, a hidegháborúhoz hasonló kémháborút robbantott ki Európában. A brit hírszerzés, az MI6 adatai szerint nagyjából 400 orosz kém tevékenykedett diplomáciai kirendeltségeken Európában, akiket sorra ki is utasítottak a tagállamok kormányai.

(VG)