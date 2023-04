Az USA szankcionálja Magyarországot

„Aggodalommal tölt el minket, hogy a magyar kormány továbbra is szoros kapcsolatokat tart fent Oroszországgal, és különböző gazdasági utakon támogatja az orosz hadigépezetet” – fogalmazott az amerikai nagykövet. A diplomata bejelentette, hogy szankcionálnak egy tucatnyi Oroszországhoz kapcsolódó személyt és vállalatot. Ezek között szerepel a köznyelvben előszeretettel orosz kémbankként emlegetett Nemzetközi Beruházási Bank (International Investment Bank), valamint annak magyar állampolgárságú alelnöke, Laszlóczki Imre, aki korábban Kazahsztánban és Azerbajdzsánban volt magyar nagykövet. Pressman hangsúlyozta, Washington több ízben jelezte a gyanús, budapesti székhelyű pénzintézettel kapcsolatos aggodalmait Budapestnek, de az Orbán-kormány ezt mindig elutasította.

Az amerikai diplomácia nem tett le arról, hogy Magyarországot belepréselje a háborúpárti álláspontba, Magyarország azonban továbbra is meg van győződve róla: a béke a közös érdek – jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: az elmúlt napokban az utcákon mindenki szembesülhetett azzal, hogy most már nem az ellenzék folytat amerikai pénzből kampányt, hanem közvetlenül az amerikai nagykövetség indított kampányt Magyarországon. A Nyugati Pályán nevű Facebook-csoport megbízásából készített hirdetések az orosz csapatok ukrajnai kivonását sürgetik „Ruszkik, haza!” felirattal. Ez „szövetségesek között különösen is szokatlan” – fogalmazott a miniszter, aki a legnagyobb bajnak azt nevezte, hogy az amerikai kampány háborúpárti kampány. Az Orbán-kormány kifejezetten rossz viszonyban van a Joe Biden vezette washingtoni adminisztrációval, főleg az orosz agresszió óta. Washington sérelmezi a kormánymédiából ömlő orosz propagandát, az orosz energiafüggőséget, az orosz oligarchák védelmét.

(444, só, ú)