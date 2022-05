Videó: Beszélgettek velük, majd hátba lőttek két civilt az orosz katonák

A felvételeken öt orosz katona látható, ahogy épp megpróbálnak betörni egy autószalonba a Kijevi térségben. Ekkor fejre tett kézzel közelít hozzájuk két férfi, akiket a CNN az ukrán tulajdonosként és 68 éves alkalmazottjaként, Leonyid Pliatszként azonosított.

Először a katonák átkutatták őket, hogy nincs-e náluk fegyver, majd láthatóan beszélgetni kezdenek. És a rövid beszélgetés után a két férfi elindul visszafelé, mikor a katonák hátba lövik őket.

A video obtained by @CNN shows yet another war crime committed by the Russian troops in Ukraine.



In the video, Russians talk to two men, allow them to leave and then shoot them in the back.



Russians are cowards. pic.twitter.com/HR3n06vZdn